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В Солнечной системе пополнение: за Плутоном нашли потенциальную новую планету

Двадцать лет назад Плутон лишили права называться планетой, низведя его до статуса карликовой планеты. Сегодня обсерватория имени Веры Рубин нашла ему братика или сестричку, если кандидат будет подтверждён и получит имя. Им стал самый яркий из обнаруженных объектов за орбитой Плутона — 2026 ED138, диаметр которого оценивается в диапазоне от 600 до 1500 км.

Источник изображений: NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory

Источник изображений: NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory

Открытие было сделано в рамках большого обзора неба LSST (Legacy Survey of Space and Time), начатого обсерваторией «Рубин» в июле 2026 года и рассчитанного на десять лет наблюдений. Сама обсерватория приступила к научной работе годом ранее — в июне 2025 года. Проверка архивов «Рубин», а также подключение данных наблюдений с других обсерваторий позволили обнаружить объект на снимках начиная с 2016 года, что дало возможность установить часть его орбитального движения за десять лет.

Объект получил предварительное обозначение 2026 ED138 и относится к транснептуновым телам — небесным телам, обращающимся вокруг Солнца за орбитой Нептуна. По предварительным оценкам, его диаметр составляет от 600 до 1500 км. Если эти оценки подтвердятся и наблюдения покажут, что объект обладает достаточной массой для приобретения округлой формы под действием собственной гравитации, ED138 может пополнить скудный список признанных карликовых планет Солнечной системы.

Объект обнаружил астрофизик Мэтью Холман (Matthew Holman), когда анализировал данные, собранные обсерваторией «Рубин» в первой половине 2026 года. По сути, он в очередной раз проверял разработанный им совместно с коллегами алгоритм, который сопоставляет миллиарды зарегистрированных камерой телескопа движущихся объектов, чтобы определить, какие из них принадлежат одному и тому же небесному телу. После обнаружения объекта исследователи дополнительно проверили архивы, и нашли ещё 30 его наблюдений.

Сейчас ED138 находится примерно в 46 астрономических единицах от Солнца, то есть в 46 раз дальше от него, чем Земля. Для сравнения, среднее расстояние Плутона от Солнца составляет около 40 а. е. Орбита нового объекта наклонена почти на 25 градусов к плоскости Солнечной системы, поэтому его относят к классическим транснептуновым объектам горячей популяции. По мнению исследователей, такое положение орбиты может указывать на то, что гравитационные взаимодействия с Нептуном изменили первоначальную орбиту тела.

Важно отметить, что ED138 обнаружили в области неба, близкой к плоскости Млечного Пути, где многочисленные фоновые звёзды традиционно затрудняют поиск тусклых объектов. Тем самым обсерватория «Рубин» наглядно подтвердила данное ей неофициальное прозвище самого зоркого телескопа Земли. Один кадр телескопа «Рубин» охватывает участок неба примерно на 45 полных лун, а его камера содержит 3,2 гигапикселя.

Пока ED138 остаётся кандидатом в карликовые планеты: оценка диаметра основана на расстоянии до объекта, его яркости и предполагаемом альбедо — доле солнечного света, отражаемого поверхностью. Для уточнения размеров необходимы дополнительные наблюдения в инфракрасном диапазоне, которые помогут определить отражательную способность и тепловое излучение тела. Следовательно, диапазон 600–1500 км — это предварительная оценка, а не установленный диаметр. Если статус карликовой планеты подтвердится, ED138 сможет влиться в семью из пяти таких же объектов, официально признанных Международным астрономическим союзом: Цереры, Плутона, Эриды, Хаумеи и Макемаке.

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Теги: rubin, телескоп, солнечная система, планеты
rubin, телескоп, солнечная система, планеты
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