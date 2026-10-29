$15 500 запросила Apple за 512 Гбайт оперативной памяти для Mac Studio

Компания Apple добавила обещанную опцию — 512 Гбайт объединённой памяти — в конфигуратор Mac Studio. Это обновление доступно исключительно для моделей с процессором M5 Ultra с 36-ядерным центральным (CPU) и 80-ядерным графическим (GPU) процессорами. Стоимость такой конфигурации, включающей также SSD ёмкостью 1 Тбайт, начинается от $22 299.

Базовая версия Mac Studio с чипом M5 Ultra (30-ядерный CPU, 64-ядерный GPU и 96 Гбайт унифицированной памяти) стоит от $5499. Переход на 36-ядерный CPU и 80-ядерный GPU увеличивает цену до $6799. Выбор 512 Гбайт памяти добавляет к стоимости ещё $15 500. Таким образом, только лишь апгрейд памяти оказывается дороже, чем два базовых компьютера Mac Studio на базе M5 Ultra.

Apple также предлагает для Mac Studio твердотельные накопители ёмкостью до 16 Тбайт. При выборе SSD такого объёма в сочетании с 512 Гбайт унифицированной памяти цена возрастает до $29 799. Таким образом, одно лишь расширение хранилища оценивается в $7500.

Компания Apple анонсировала модели Mac Studio с процессорами M5 Max и M5 Ultra в августе, а их продажи начались 22 сентября. Тогда же было заявлено, что конфигурация с 512 Гбайт памяти станет доступна в конце октября.

Для версии с чипом M5 Max максимальный объём объединённой памяти по-прежнему ограничен 128 Гбайт. Пользователям, которым требуется больше памяти, необходимо выбирать конфигурацию с M5 Ultra. Опция с 512 Гбайт предназначена для задач, требующих значительного объёма общей памяти для CPU и GPU, например, для работы с локальными моделями искусственного интеллекта или профессионального создания контента.

Ожидается, что поставки Mac Studio с 512 Гбайт унифицированной памяти начнутся в период с конца ноября до начала декабря.