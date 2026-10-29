Сегодня 31 октября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости barebone-системы, неттопы, all-in-one P... $15 500 запросила Apple за 512 Гбайт опе...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

$15 500 запросила Apple за 512 Гбайт оперативной памяти для Mac Studio

Компания Apple добавила обещанную опцию — 512 Гбайт объединённой памяти — в конфигуратор Mac Studio. Это обновление доступно исключительно для моделей с процессором M5 Ultra с 36-ядерным центральным (CPU) и 80-ядерным графическим (GPU) процессорами. Стоимость такой конфигурации, включающей также SSD ёмкостью 1 Тбайт, начинается от $22 299.

Источник изображений: Apple

Источник изображений: Apple

Базовая версия Mac Studio с чипом M5 Ultra (30-ядерный CPU, 64-ядерный GPU и 96 Гбайт унифицированной памяти) стоит от $5499. Переход на 36-ядерный CPU и 80-ядерный GPU увеличивает цену до $6799. Выбор 512 Гбайт памяти добавляет к стоимости ещё $15 500. Таким образом, только лишь апгрейд памяти оказывается дороже, чем два базовых компьютера Mac Studio на базе M5 Ultra.

Apple также предлагает для Mac Studio твердотельные накопители ёмкостью до 16 Тбайт. При выборе SSD такого объёма в сочетании с 512 Гбайт унифицированной памяти цена возрастает до $29 799. Таким образом, одно лишь расширение хранилища оценивается в $7500.

Компания Apple анонсировала модели Mac Studio с процессорами M5 Max и M5 Ultra в августе, а их продажи начались 22 сентября. Тогда же было заявлено, что конфигурация с 512 Гбайт памяти станет доступна в конце октября.

Для версии с чипом M5 Max максимальный объём объединённой памяти по-прежнему ограничен 128 Гбайт. Пользователям, которым требуется больше памяти, необходимо выбирать конфигурацию с M5 Ultra. Опция с 512 Гбайт предназначена для задач, требующих значительного объёма общей памяти для CPU и GPU, например, для работы с локальными моделями искусственного интеллекта или профессионального создания контента.

Ожидается, что поставки Mac Studio с 512 Гбайт унифицированной памяти начнутся в период с конца ноября до начала декабря.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про barebone-системы

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple представила новые MacBook Pro с сенсорными OLED — чипы те же, цена выше
Apple и Microsoft попали в реестр ОРИ Роскомнадзора — это означает новые требования и угрозу блокировки
Apple обновила базовый MacBook Pro — теперь в нём процессор M6, а цена осталась прежней
Apple представила обновлённый iMac на чипе M6 — c Wi-Fi 7, новой Siri и поддержкой Apple Intelligence
Крошечный ИИ-компьютер из Китая бросил вызов Nvidia и AMD: 128 Гбайт памяти и цена от $3999
Apple превратила простаивающие Mac в «миньонов» — и заставила их работать на ИИ
Материалы по теме
Apple представила новые MacBook Pro с сенсорными OLED — чипы те же, цена выше

Apple представила новые MacBook Pro с сенсорными OLED — чипы те же, цена выше

Apple и Microsoft попали в реестр ОРИ Роскомнадзора — это означает новые требования и угрозу блокировки

Apple и Microsoft попали в реестр ОРИ Роскомнадзора — это означает новые требования и угрозу блокировки

Apple обновила базовый MacBook Pro — теперь в нём процессор M6, а цена осталась прежней

Apple обновила базовый MacBook Pro — теперь в нём процессор M6, а цена осталась прежней

Apple представила обновлённый iMac на чипе M6 — c Wi-Fi 7, новой Siri и поддержкой Apple Intelligence

Apple представила обновлённый iMac на чипе M6 — c Wi-Fi 7, новой Siri и поддержкой Apple Intelligence

Крошечный ИИ-компьютер из Китая бросил вызов Nvidia и AMD: 128 Гбайт памяти и цена от $3999

Крошечный ИИ-компьютер из Китая бросил вызов Nvidia и AMD: 128 Гбайт памяти и цена от $3999

Apple превратила простаивающие Mac в «миньонов» — и заставила их работать на ИИ

Apple превратила простаивающие Mac в «миньонов» — и заставила их работать на ИИ

Теги: apple, mac studio
apple, mac studio
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Windows 11 научилась переустанавливаться без установочной флешки, даже если ОС не загружается
ЕС выделит €319 млн на запуск первого в мире массового производства GaN-чипов на 300-мм пластинах
ИИ-пузырь надорвался: акции Intel рухнули более чем на 30 %, потянув за собой других бигтехов
Китайская Iluvatar заявила, что сделала ИИ-ускоритель не хуже Nvidia H200 — и даже показала тесты
Ubisoft спустя шесть лет исполнит заветное желание игроков Assassin’s Creed Valhalla, а Assassin’s Creed Codename Hexe готовится выйти из тени
Новая статья: Gears of War: E-Day — как заводилась бензопила. Рецензия 3 ч.
Глава Anthropic призывал замедлить развитие ИИ, но сам не собирается сбавлять обороты 5 ч.
Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» готовится к первой смене — новый трейлер и дата выхода 5 ч.
Новая формула расчёта урона, переработка навыков и усиление ИИ: авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era выпустили крупнейшее обновление баланса 6 ч.
Anthropic запретила клонировать игры в Claude Code — это может ударить даже по легальным проектам 7 ч.
В официальный Claude Code подсадили троян — под угрозой компьютеры вайб-кодеров на Windows, Linux и macOS 8 ч.
Звёздные войны: авторитетный инсайдер объяснил, почему на самом деле Electronic Arts закрыла BioWare и отменила Mass Effect 5 8 ч.
Crimson Desert стала ещё больше — в продажу поступило масштабное дополнение Charting the Unknown 13 ч.
AWS нарастила выручку на 39 %, но ускорили развитие и конкуренты 13 ч.
Marvin Mode, фоторежим, редактор модов и не только: для Gothic 1 Remake вышло первое контентное обновление 15 ч.
Альтман: наличие оперативной памяти в ПК «довольно ужасно» — в ИИ ЦОД она была бы полезнее 2 ч.
Neuralink подключила Grok к мозгу человека — искусственный разум помог живому вернуть общение с людьми 4 ч.
Представлена отвёртка с ИИ — она сама найдёт нужную биту и поможет её найти 4 ч.
Alphabet не оправдала ожиданий инвесторов по выручке и прибыли — акции упали на 12 % 4 ч.
Акции Intel обрушились более чем на 30 %, несмотря на отличные продажи серверных CPU 4 ч.
Culper Research: срок службы суперчипов Cerebras оказался меньше, чем заявлено 4 ч.
Intel распродала все имеющиеся процессоры Wildcat Lake — спрос на бюджетные чипы стал ажиотажным 5 ч.
Ничто не предвещало: Foxconn собралась стать крупнейшим в мире производителем квантовых компьютеров 5 ч.
Первый орбитальный дата-центр Google заработал — и родил странный стишок 5 ч.
NASA сумела продлить жизнь «Вояджеру-1» на годы, но в процессе едва не потеряло его 6 ч.