Компания OnePlus представила сегодня в Китае смартфоны Ace 7 и Ace 7 Pro. Оба устройства уже поступили в продажу. Стоимость модели Ace 7 начинается от 4399 юаней (около $655), а Ace 7 Pro — от 4799 юаней (около $715). Новинки предлагают мощные процессоры, 200-Мп основные камеры и ёмкие батареи. Кроме того, они оснащены активной системой охлаждения.

В основе OnePlus Ace 7 используется процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 V с частотой до 4610 МГц и графикой Adreno 840 с частотой 1300 МГц. Модель OnePlus Ace 7 Pro получила чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 с частотой до 4740 МГц и встроенной графикой Adreno 840, работающей на частоте 1200 МГц.

Устройства оснащены основными камерами с разрешением 200 Мп. В Ace 7 Pro дополнительно присутствует 50-Мп перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом. В Ace 7 телеобъектив отсутствует, зато есть 8-Мп сверхширокоугольный модуль. Pro-версия также поддерживает запись видео в формате 4K при 120 кадрах в секунду, 8K при 30 кадрах в секунду и режим Log. Для селфи в обоих смартфонах предусмотрена 16-Мп камера.

В остальном аппаратное оснащение устройств практически идентично. Смартфоны обладают металлической рамой и оснащены ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, симметричными стереодинамиками, линейным вибромотором по оси X, модулем NFC и инфракрасным портом. Для обеих моделей заявлена защита от пыли и влаги по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Смартфоны работают под управлением ColorOS 17, которая включает голосового помощника Xiaobu, функции AI Tap и AI Notes, а также систему навигации Fluid Cloud Fusion.

В OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro используется система охлаждения Ice River. Она предусматривает два канала для движения воздуха: один направлен непосредственно на SoC, а другой — в сторону задней панели. Благодаря этому даже при активной нагрузке корпус смартфонов остаётся более прохладным на ощупь. В модели Ace 6 активного охлаждения не было, так что это первые смартфоны серии Ace, оснащённые вентилятором. По заявлению OnePlus, такая система способна снизить температуру чипа на 10 °C после часа игры в Peacekeeper Elite при частоте 185 кадров в секунду.

В состав системы охлаждения также входят радиаторные пластины башенного типа, увеличивающие площадь контакта центрального процессора с воздушным потоком, и большая плоская испарительная камера. Конструкция самого вентилятора была переработана: в OnePlus утверждают, что он работает тише, обеспечивает более интенсивный поток воздуха и лучше защищен от пыли. Кроме того, в новинках предусмотрен температурный датчик с поддержкой ИИ, который прогнозирует изменение нагрева устройств и соответствующим образом регулирует скорость вращения вентилятора.

OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro оснащены специализированными чипами OnePlus для повышения игровой производительности, каждый из которых отвечает за определенный аспект игрового процесса. Так, чип T3 (отвечающий за сенсорный ввод) сокращает задержку при свайпах на 80 %, а при касаниях — на 43 %. Гироскоп поддерживает частоту опроса до 800 Гц в играх. Также имеется отдельный сетевой чип G3, призванный уменьшить задержки в онлайн-играх, и чип P4, который берёт на себя задачи, связанные с обработкой изображения на дисплее.

Смартфоны получили 6,78-дюймовые экраны с разрешением 2772 × 1272 пикселя. В поддерживаемых играх частота обновления дисплеев достигает 185 Гц, а в остальной системе — 165 Гц. Это сопоставимо с характеристиками флагманской модели OnePlus 16, тогда как прошлогодний OnePlus Ace 6 был ограничен частотой 165 Гц. Экраны новых устройств также оснащены усовершенствованной функцией защиты зрения для длительных игровых сессий.

Обе модели комплектуются аккумуляторами ёмкостью 9000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. У новинок предусмотрена функция обходной зарядки — во время игры питание подаётся напрямую на компоненты смартфона, минуя аккумулятор.

Устройства различаются по внешнему оформлению. Ace 7 Pro получил заднюю панель из матового стекла с многослойной текстурой, напоминающей дуновение ветра. Обычная модель Ace 7 отличается двухцветным градиентным оформлением (красный и золотой) и поверхностью из пескоструйного стекла. Новинки также будут доступны в чёрном и белом вариантах исполнения. Ниже приведены конфигурации и цены смартфонов:

OnePlus Ace 7 с 12/256 Гбайт памяти — 4399 юаней (около $655);

OnePlus Ace 7 с 16/256 Гбайт памяти — 4899 юаней (около $730);

OnePlus Ace 7 с 12/512 Гбайт памяти — 5199 юаней (около $775);

OnePlus Ace 7 с 16/512 Гбайт памяти — 5699 юаней (около $850);

OnePlus Ace 7 Pro с 12/256 Гбайт памяти — 4799 юаней (около $715);

OnePlus Ace 7 Pro с 16/256 Гбайт памяти — 5299 юаней (около $790);

OnePlus Ace 7 Pro с 12/512 Гбайт памяти — 5599 юаней (около $835);

OnePlus Ace 7 Pro с 16/512 Гбайт памяти — 5999 юаней (около $895);

OnePlus Ace 7 Pro с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт постоянной памяти — 7299 юаней (около $1090).

Серия смартфонов Ace, как правило, представлена только на китайском рынке. Учитывая, что в этом году OnePlus уходит с рынков США и Европы, официальный релиз в этих регионах маловероятен. Ходят слухи, что Ace 7 Pro может появиться в Индии под названием OnePlus 16R по цене около 75 000 рупий (около $788), однако производитель пока не подтвердила эти планы.