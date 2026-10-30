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Криптобиржа KuCoin прекратит обслуживать клиентов из России и Беларуси

Криптовалютная биржа KuCoin перестанет оказывать услуги клиентам из России и Беларуси — платформа приняла это решение в соответствии с применимыми законодательными и регуляторными требованиями. Пользователям, кого это затронет, администрация площадки направит уведомления, в которых укажет сроки и приведёт инструкции по закрытию учётных записей.

Источник изображения: Traxer / unsplash.com

Источник изображения: Traxer / unsplash.com

Пользователи KuCoin из России и Беларуси лишатся доступа ко всем продуктам, услугам и функциям платформы — её администрация пошла на эти меры в соответствии с применимыми законодательными и регуляторными требованиями, которые всегда были фундаментом работы для неё. Клиенты, которые лишатся возможности обслуживаться на площадке, получат уведомления, в которых будут указаны сроки, порядок закрытия позиций и вывода активов. «Мы понимаем, что это может создать неудобства для затронутых пользователей, и намерены обеспечить упорядоченный процесс прекращения обслуживания, который позволит им закрыть позиции и вывести свои активы», — добавили в администрации KuCoin.

С начала октября это уже третья криптобиржа, отказавшая в обслуживании жителям России и Беларуси. Платформа Bitget 17 октября внесла в список запрещённых юрисдикций Россию, Беларусь и Казахстан. 21 октября для жителей трёх стран были закрыты позиции и ограничен доступ к учётным записям. Есть мнение, что криптобиржа пошла на это для получения европейской лицензии: в июне она подала в австрийское управление по финансовым рынкам FMA (Finanzmarktaufsicht) заявку на статус криптосервис-провайдера по регламенту The Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). С осени 2025 года европейским компаниям запретили прямо или косвенно оказывать гражданам и резидентам России услуги в криптовалютном поле; в мае 2026 года под запрет также попали операции с российскими криптосервисами.

Платформа MEXC сообщила о прекращении обслуживания пользователей из России и Беларуси 20 октября. Попавшим под ограничения клиентам криптобиржа пообещала разослать персональные уведомления со сроками закрытия торговых позиций и вывода цифровых активов. Россия ввела криптовалюты в правовое поле 1 сентября. Их признали имуществом, ввели требования к их обороту и предусмотрели механизмы судебной защиты прав на них. Появилось регулирование криптобирж, обменных сервисов и цифровых депозитариев, установлены требования к майнерам, разрешено использование криптовалют во внешнеторговых операциях. Внутри страны оплачивать криптовалютами товары и услуги по-прежнему запрещено.

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Теги: криптобиржа, россия, беларусь
криптобиржа, россия, беларусь
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