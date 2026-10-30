Сегодня 31 октября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Honor представила среднебюджетный смартф...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Honor представила среднебюджетный смартфон X9e s, у которого в России есть брат-близнец

Компания Honor представила смартфон X9e s, ключевой особенностью которого стала ёмкая батарея на 8560 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Данный аппарат является полной копией смартфона Honor Turbo 5G для стран СНГ, в том числе России.

Источник изображений: Honor

Источник изображений: Honor

Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 6 Gen 4 с графикой Adreno 810. Модель доступна в единственной конфигурации: 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти.

Устройство получило 6,79-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2640 × 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает 1800 кд/м2. Также предусмотрена функция ШИМ-затемнения с частотой 3840 Гц.

Задний блок камер состоит из основного модуля на 50 Мп с оптикой f/1.8 и оптической стабилизацией (OIS), а также сверхширокоугольной камеры на 5 Мп с оптикой f/2.2. Фронтальная камера представлена 16-Мп сенсором.

Корпус толщиной всего 7,76 мм и весом 196 г защищён от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Экран получил встроенный оптический сканер отпечатков пальцев, а за беспроводные коммуникации отвечают модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и чип NFC. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой MagicOS 10.

Новинка уже поступила в продажу в странах Ближнего Востока в цветах Dawn Orange (рассветный оранжевый), Glacier White (ледниковый белый) и Midnight Black (полночный чёрный) по цене 1499 саудовских риалов (около $400).

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про мобильные телефоны

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Honor представила геймерские смартфоны с батареями до 12 070 мА·ч и флагманскими Snapdragon
Сверхпрочный смартфон Honor X9e Pro с батареей на 11 000 мА·ч поступил в продажу в России
Honor сделала дешёвый смартфон с двумя экранами — представлен Honor X5d s
Представлен кнопочный телефон Nokia 2360 Flip с кнопкой SOS
Samsung представила версию Galaxy Z Fold8 Ultra для Китая — дороже, чем iPhone Duo
Худший третий квартал за 13 лет: мировые поставки смартфонов рухнули на 20 %
Материалы по теме
Honor представила геймерские смартфоны с батареями до 12 070 мА·ч и флагманскими Snapdragon

Honor представила геймерские смартфоны с батареями до 12 070 мА·ч и флагманскими Snapdragon

Сверхпрочный смартфон Honor X9e Pro с батареей на 11 000 мА·ч поступил в продажу в России

Сверхпрочный смартфон Honor X9e Pro с батареей на 11 000 мА·ч поступил в продажу в России

Honor сделала дешёвый смартфон с двумя экранами — представлен Honor X5d s

Honor сделала дешёвый смартфон с двумя экранами — представлен Honor X5d s

Представлен кнопочный телефон Nokia 2360 Flip с кнопкой SOS

Представлен кнопочный телефон Nokia 2360 Flip с кнопкой SOS

Samsung представила версию Galaxy Z Fold8 Ultra для Китая — дороже, чем iPhone Duo

Samsung представила версию Galaxy Z Fold8 Ultra для Китая — дороже, чем iPhone Duo

Худший третий квартал за 13 лет: мировые поставки смартфонов рухнули на 20 %

Худший третий квартал за 13 лет: мировые поставки смартфонов рухнули на 20 %

Теги: смартфоны, honor, snapdragon 6 gen 4
смартфоны, honor, snapdragon 6 gen 4
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Windows 11 научилась переустанавливаться без установочной флешки, даже если ОС не загружается
ЕС выделит €319 млн на запуск первого в мире массового производства GaN-чипов на 300-мм пластинах
ИИ-пузырь надорвался: акции Intel рухнули более чем на 30 %, потянув за собой других бигтехов
Китайская Iluvatar заявила, что сделала ИИ-ускоритель не хуже Nvidia H200 — и даже показала тесты
Ubisoft спустя шесть лет исполнит заветное желание игроков Assassin’s Creed Valhalla, а Assassin’s Creed Codename Hexe готовится выйти из тени
Новая статья: Gears of War: E-Day — как заводилась бензопила. Рецензия 3 ч.
Глава Anthropic призывал замедлить развитие ИИ, но сам не собирается сбавлять обороты 5 ч.
Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» готовится к первой смене — новый трейлер и дата выхода 5 ч.
Новая формула расчёта урона, переработка навыков и усиление ИИ: авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era выпустили крупнейшее обновление баланса 6 ч.
Anthropic запретила клонировать игры в Claude Code — это может ударить даже по легальным проектам 7 ч.
В официальный Claude Code подсадили троян — под угрозой компьютеры вайб-кодеров на Windows, Linux и macOS 8 ч.
Звёздные войны: авторитетный инсайдер объяснил, почему на самом деле Electronic Arts закрыла BioWare и отменила Mass Effect 5 8 ч.
Crimson Desert стала ещё больше — в продажу поступило масштабное дополнение Charting the Unknown 13 ч.
AWS нарастила выручку на 39 %, но ускорили развитие и конкуренты 13 ч.
Marvin Mode, фоторежим, редактор модов и не только: для Gothic 1 Remake вышло первое контентное обновление 15 ч.
Альтман: наличие оперативной памяти в ПК «довольно ужасно» — в ИИ ЦОД она была бы полезнее 2 ч.
Neuralink подключила Grok к мозгу человека — искусственный разум помог живому вернуть общение с людьми 4 ч.
Представлена отвёртка с ИИ — она сама найдёт нужную биту и поможет её найти 4 ч.
Alphabet не оправдала ожиданий инвесторов по выручке и прибыли — акции упали на 12 % 4 ч.
Акции Intel обрушились более чем на 30 %, несмотря на отличные продажи серверных CPU 4 ч.
Culper Research: срок службы суперчипов Cerebras оказался меньше, чем заявлено 4 ч.
Intel распродала все имеющиеся процессоры Wildcat Lake — спрос на бюджетные чипы стал ажиотажным 5 ч.
Ничто не предвещало: Foxconn собралась стать крупнейшим в мире производителем квантовых компьютеров 5 ч.
Первый орбитальный дата-центр Google заработал — и родил странный стишок 5 ч.
NASA сумела продлить жизнь «Вояджеру-1» на годы, но в процессе едва не потеряло его 6 ч.