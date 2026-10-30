Honor представила среднебюджетный смартфон X9e s, у которого в России есть брат-близнец

Компания Honor представила смартфон X9e s, ключевой особенностью которого стала ёмкая батарея на 8560 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Данный аппарат является полной копией смартфона Honor Turbo 5G для стран СНГ, в том числе России.

Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 6 Gen 4 с графикой Adreno 810. Модель доступна в единственной конфигурации: 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти.

Устройство получило 6,79-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2640 × 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает 1800 кд/м2. Также предусмотрена функция ШИМ-затемнения с частотой 3840 Гц.

Задний блок камер состоит из основного модуля на 50 Мп с оптикой f/1.8 и оптической стабилизацией (OIS), а также сверхширокоугольной камеры на 5 Мп с оптикой f/2.2. Фронтальная камера представлена 16-Мп сенсором.

Корпус толщиной всего 7,76 мм и весом 196 г защищён от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Экран получил встроенный оптический сканер отпечатков пальцев, а за беспроводные коммуникации отвечают модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и чип NFC. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой MagicOS 10.

Новинка уже поступила в продажу в странах Ближнего Востока в цветах Dawn Orange (рассветный оранжевый), Glacier White (ледниковый белый) и Midnight Black (полночный чёрный) по цене 1499 саудовских риалов (около $400).