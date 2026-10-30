NASA сумела продлить жизнь «Вояджеру-1» на годы, но в процессе едва не потеряло его

NASA завершило операцию «Большой взрыв» (Big Bang), которая позволит зонду «Вояджер-1» (Voyager 1) на годы продлить научную работу в межзвёздном пространстве. Процедура заключалась в переключении с одних нагревателей на другие, что позволило высвободить 10 Вт энергии. Но операция могла закончиться плохо: вскоре зонд на двое суток перешёл в безопасный режим и не отвечал на команды с Земли.

Процедура была проведена в сентябре 2026 года — через восемь недель, после аналогичной перенастройки бортовых систем зонда «Вояджер-2». Зонд «Вояджер-1» удалился от Земли на 4 млрд км дальше, чем его близнец и находится на расстоянии около 24 млрд км от планеты. Поэтому процедуру переключения сначала испытали на более близком аппарате и только затем реализовали на более отдалённом.

Идея заключалась в том, чтобы заменить три более энергоёмких нагревателя топливных магистралей двигателей коррекции зонда на три менее энергоёмких. Таким образом, необходимо было одновременно внести изменения в работу шести устройств аппарата. Нарушение процедуры могло привести к нарушению теплового баланса на борту и вывести зонд из строя.

Напомним, оба аппарата получают электричество от радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ), преобразующих тепло распада плутония-238 в электроэнергию. По мере радиоактивного распада топлива доступная мощность уменьшается примерно на 4 Вт ежегодно. За почти 50 лет полёта энергетические возможности зондов существенно сократились, и инженерам приходится последовательно отключать обогреватели и научные приборы.

Изначально каждый аппарат был оснащён десятью научными инструментами. Часть из них отключили после завершения исследований планет-гигантов, ещё два прибора «Вояджера-1» пришлось выключить в последние годы из-за нехватки энергии. Без операции Big Bang следующий научный инструмент пришлось бы отключить уже летом 2027 года. Это было бы крайне нежелательно, поскольку «Вояджер-2» и «Вояджер-1» — единственные земные аппараты, непосредственно исследующие межзвёздную среду. Каждый дополнительный год их работы там бесценен для науки.

Поначалу после перехода на новые нагреватели всё шло хорошо, однако вскоре специалисты столкнулись с неожиданным сбоем связи. 18 и 19 октября 2026 года сеть дальней космической связи NASA (Deep Space Network, DSN) дважды с интервалом в 24 часа не смогла обнаружить радиосигнал «Вояджера-1». Это само по себе непросто, ведь сигнал идёт в одну сторону почти сутки, и в случае потери связи вынужденное ожидание не добавляет энтузиазма.

К счастью, 20 октября сигнал вновь появился, и с тех пор связь поддерживается в штатном режиме. Предварительное расследование показало, что одна группа двигателей ориентации отключилась, после чего автоматически включились резервные двигатели. Подобное переключение предусмотрено системой защиты от отказов: при обнаружении неисправности бортовые компьютеры переводят аппарат в безопасное состояние и приостанавливают обычные операции. Почему именно отключилась группа двигателей, инженеры пока не установили.

Сейчас «Вояджер-1» движется со скоростью около 61 155 км/ч и приближается к исторической отметке: 18 ноября 2026 года расстояние от него до Земли должно составить 25,89 млрд км — это один световой день. В агентстве обязательно отметят это событие, и мы к нему тоже вернёмся в своё время. Лети, «Вояджер», лети!