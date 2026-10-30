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Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» готовится к первой смене — новый трейлер и дата выхода

Производственный симулятор с кошачьим уклоном «МурЗавод» (MeowFactory) от разработчиков дилогии псевдоисторических экшенов «Русы против ящеров» из российской студии Smola Games (она же the Bratans) почти готов к выходу.

Источник изображений: Smola Games

Источник изображений: Smola Games

Напомним, «МурЗавод» была представлена зимой и готовилась к релизу на протяжении оставшейся части 2026 года. За прошедшие с официального анонса восемь месяцев планы не изменились.

Как сообщила Smola Games у себя в соцсетях, «МурЗавод» поступит в продажу 27 ноября 2026 года эксклюзивно для ПК (Steam, VK Play). Анонс сопровождался новым обзорным геймплейным трейлером.

По словам Smola Games, разработка «МурЗавода» вышла на финишную прямую: команда вносит финальные правки, а сотрудники Steam уже проверяют игру на функциональность, стабильность и соответствие описанию в магазине.

По сюжету после ядерной и климатической катастрофы люди отдают управление планетой ИИ и оказываются под угрозой вымирания из-за голода. Спасать человечество будут мурзаводы, где в качестве работников выступают обычные коты.

Игрокам предстоит следить за настроением котовчан, потому что иначе они «взорвут, утопят в грязи или спалят всё, что вы до этого построили». Коты ведут себя как коты: играют с коробками, едят с конвейера, дерутся друг с другом.

Обещают смесь Factorio, Overcooked и The Sims, кампанию на 18 уровней, свободный режим, более 15 пород котов, автоматизацию «лапкового труда», повествование через внутриигровое радио и полную поддержку русского языка.

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Теги: мурзавод, meowfactory, smola games, the bratans, симулятор
мурзавод, meowfactory, smola games, the bratans, симулятор
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