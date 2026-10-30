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Представлена отвёртка с ИИ — она сама найдёт нужную биту и поможет её найти

Компания Arrowmax представила на краудфандинговой платформе Kickstarter умную отвёртку Arrowspace S1, которая с помощью встроенной камеры и искусственного интеллекта определяет необходимую насадку и вдобавок указывает, где именно она находится в специальном умном кейсе, предлагаемом в качестве опции.

Источник изображения: Arrowmax/The Verge

Источник изображения: Arrowmax/The Verge

Как отметил ресурс The Verge, такие компании, как Hoto и Fanttik, уже значительно усовершенствовали дизайн и функциональность электрических отвёрток. Однако Arrowmax продвинулась ещё дальше, сосредоточившись на интеллектуальной помощи пользователю, которая позволяет избежать ошибок в работе.

Arrowspace S1 не только избавляет пользователя от необходимости подбирать нужную насадку методом проб и ошибок, но и предотвращает повреждение шлица винта из-за использования насадки неподходящего размера.

В нижней части корпуса S1 расположена камера со светодиодной подсветкой, а рядом с ней — выдвижной «высокоточный контактный щуп», который упирается в поверхность винта, обеспечивая оптимальное расстояние между камерой и винтом для получения чёткого изображения.

После того как ИИ проанализирует изображение винта, в сопутствующем мобильном приложении отобразится информация о необходимом типе и размере насадки. Также будет указан безопасный крутящий момент, что снизит риск повреждения крепежа. Чтобы пользователю не пришлось тратить время на поиск нужной насадки, в «умном» кейсе S1 предусмотрен набор из 52 стальных бит. Рядом с каждой из них расположен светодиод, который загорается возле нужной насадки.

Ёмкости аккумулятора отвёртки, составляющей 600 мА·ч, достаточно для 90 минут работы или закручивания и откручивания более 900 винтов. Продолжительность автономной работы можно увеличить, если отключить функцию автоматической регулировки крутящего момента и настраивать его вручную. Уровень оставшегося заряда отображается на OLED-экране отвёртки, на котором также показываются текущее значение крутящего момента и выбранное направление вращения.

На сайте Kickstarter уже можно оформить предзаказ на отвёртку за $79. Вместе с умным кейсом для насадок покупка обойдётся в $129. Поставки Arrowspace S1 ожидаются не ранее апреля 2027 года.

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Теги: умный, отвёртки, ии
умный, отвёртки, ии
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