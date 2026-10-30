Neuralink подключила Grok к мозгу человека — искусственный разум помог живому вернуть общение с людьми

Neuralink продемонстрировала новые возможности мозгового нейроинтерфейса N1, которые позволили человеку с тяжёлыми нарушениями речи «силой мысли» управлять ИИ-агентом Grok, совершать телефонные звонки и набирать текст на iPhone. Раньше для выполнения этих операций пациенту приходилось совершать определённые действия, что требовало усилий и было доступно не всем. Теперь для этого достаточно подумать: «Привет, Neuralink!».

Испытания новых возможностей прошли в рамках клинического исследования VOICE, направленного на восстановление способности общаться у людей, утративших речь. Одним из участников демонстрации стал человек, который использовал имплант для общения с окружающими без произнесения слов вслух и работы с физической клавиатурой. Новые функции разработали во время 72-часового инженерного марафона, который специалисты Neuralink провели непосредственно дома у участника исследования.

Одна из наиболее необычных функций позволяла запускать ИИ-агента Grok мысленным произнесением фразы «Hey Neuralink», после чего пользователь так же мысленно формулировал задачу для ИИ. Система распознавала нейронную активность, связанную с попыткой произнести эти слова, и передавала команду агенту, который самостоятельно выполнял порученные ему действия на компьютере.

Ещё одно нововведение — автоматическое определение речевой активности пациента. Раньше участнику приходилось нажимать кнопку, чтобы начать и завершить запись сигналов мозга для декодирования речи. Теперь алгоритм самостоятельно определяет, когда человек намеревается говорить, и включает или останавливает обработку сигналов. Это избавляет пользователя от необходимости управлять процессом вручную.

Другой пакет разработок связан с интеграцией нейроинтерфейса в повседневные средства связи. Приложение Bloom научили передавать синтезированную речь непосредственно в аудиопоток микрофона iPhone во время телефонного разговора. Таким образом, собеседник слышит слова, сформированные компьютером на основе нейронных сигналов пользователя. Так, во время испытания участник смог позвонить жене и пообщаться с ней.

Кроме того, инженеры разработали возможность ввода текста с помощью сигналов мозга непосредственно в приложения iOS, ускорили исправление ошибок распознавания и добавили функцию запуска речевого интерфейса с экрана блокировки. Для настройки системы предусмотрена визуализация активности мозга в реальном времени: она показывает интенсивность и распределение регистрируемых сигналов, помогая пользователю подбирать наиболее эффективные мысленные речевые команды.

Все перечисленные функции пока представляют собой экспериментальные разработки и далеко не являются готовым коммерческим продуктом. Neuralink не опубликовала количественных показателей точности распознавания и задержки обработки команд для новых функций. Исследование VOICE предназначено для людей с тяжёлыми нарушениями речи, в том числе вследствие бокового амиотрофического склероза, травм спинного мозга и инсульта.

Имплант N1 регистрирует электрическую активность нейронов, а алгоритмы декодирования преобразуют её в предполагаемые слова или команды. Речь идёт не о чтении произвольных мыслей, а о распознавании мозговой активности, связанной с намерением говорить. Устройство пока не получило разрешения FDA на коммерческое применение.