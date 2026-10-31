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Подорожают и камеры: Canon готовится переложить рост затрат на покупателей

Canon намерена компенсировать подорожание памяти и других компонентов повышением цен на продукцию с 2027 года. Компания не ожидает снижения закупочных цен в следующем году, но обещает учитывать влияние подорожания на продажи и искать баланс между их объёмом и прибыльностью.

Об этом Canon сообщила в ходе сессии вопросов и ответов к квартальному отчёту. Компания признала, что подразделения печатной техники (Printing) и камер (Imaging) столкнулись с нехваткой комплектующих. Однако благодаря заблаговременным мерам серьёзного влияния на их работу удалось избежать.

«Мы используем все доступные возможности, чтобы обеспечить необходимые объёмы дефицитных компонентов на следующий год», — заявили в Canon. Компания ожидает роста закупочных затрат и намерена компенсировать его повышением цен. При этом она будет учитывать возможное влияние таких решений на объёмы продаж.

В Canon не рассчитывают, что память и сырьё подешевеют в 2027 году. Более того, повышенные закупочные цены будут влиять на расходы на протяжении всего следующего года. Компания уже корректировала цены на продукцию, однако полностью компенсировать рост затрат пока не удалось.

В четвёртом квартале Canon прогнозирует заметное снижение операционной рентабельности направления Imaging относительно аналогичного периода прошлого года. Помимо подорожания памяти и роста расходов из-за ситуации на Ближнем Востоке, на сравнении скажется высокая база: годом ранее прибыльность поддерживали особенно сильные продажи сетевых камер.

«Если эти повышенные затраты сохранятся в следующем году, мы компенсируем их повышением цен», — сообщила Canon, отвечая на вопрос о перспективах Imaging.

Дефицит комплектующих также заставил компанию снизить план продаж компактных камер: поставки компонентов не поспевают за высоким спросом. Canon считает эту проблему временной и ожидает постепенного улучшения ситуации. Конкретные модели, рынки, сроки и величину будущего повышения цен компания пока не назвала.

На рост издержек ранее жаловались в Nikon и Sony, но только Canon откровенно призналась, как намерена бороться с проблемой — переложить издержки на потребителей, и едва ли только она примет это решение. Это стандартный подход для всей технологической отрасли. Память — неотъемлемая часть цифровых камер, поэтому с ростом цен на неё неизбежным представляется и подорожание камер.

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Теги: canon, камера, память, цены
canon, камера, память, цены
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