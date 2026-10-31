Binance закрыла 90 % дыры после кражи $6,3 млрд — вывод средств обещают вернуть 1 ноября

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance сообщила в субботу, что уже возместила пользователям 90 % криптоактивов из $6,3 млрд, похищенных в результате взлома её сетей, о котором стало известно на этой неделе. Криптобиржа подтвердила, что сдержит своё обещание полностью возместить сумму криптоактивов, украденных с «горячих» кошельков пользователей.

«Все активы в BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD и ZEC обеспечены на 100 %, — говорится в заявлении Binance. — Binance берёт на себя все финансовые последствия этой кражи; наши пользователи не пострадают». Для возмещения ущерба биржа использовала средства фонда Secure Asset Fund for Users (SAFU), часть страхового фонда фьючерсов и корпоративные средства. Восстановление резервов за счёт средств Binance не означает возврата похищенного: розыск и возвращение украденных активов продолжаются отдельно.

По словам представителя Binance, оставшиеся 10 % суммы, подлежащие возмещению, приходятся на менее ликвидные токены вне топ-10 по капитализации. На их закупку может уйти больше времени, и Binance приобретёт недостающие активы через рыночные и внебиржевые каналы до полного покрытия ущерба.

Хотя расследование обстоятельств всё ещё не завершено, уже в воскресенье криптобиржа намерена возобновить возможность вывода средств пользователями при условии успешного прохождения проверок безопасности.

Между тем, по-прежнему неясно, каким образом хакерам удалось совершить взлом и похитить рекордную сумму. Первоначально предполагалось, что этому помогла «компрометация ноутбука инженера DevOps», но потом в руководстве криптобиржи сообщили, что схема атаки была более сложной и не ограничивалась лишь использованием прав доступа одного сотрудника.