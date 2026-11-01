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Панель задач Windows 11 навсегда останется на привязи: Microsoft объяснила отказ от перетаскивания

Microsoft прояснила вопрос касательно отсутствия возможности изменения положения панели задач в Windows 11 посредством перетаскивания с помощью мыши, подобно тому, как это было реализовано в Windows 10. Диего Бака (Diego Baca), вице-президент Microsoft по дизайну, заявил, что это «осознанное дизайнерское решение», и в обозримом будущем такая функция в Windows 11 не появится.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

«Согласно нашим исследованиям, перетаскивание панели задач для её перемещения может приводить к случайным сдвигам. Именно по этой причине в предыдущих версиях Windows существовала опция «Закрепить панель задач». Мы также установили, что пользователи не так уж часто меняют положение панели задач. Мы считаем, что наличие понятной опции, до которой можно добраться всего одним щелчком правой кнопки мыши, — это более продуманный и предсказуемый вариант взаимодействия. Это осознанное дизайнерское решение, а не упущенная возможность», — приводит источник слова Бака.

Таким образом, Microsoft дала понять, что возможность перемещать и менять размер панели задач путём простого перетаскивания с помощью мыши в Windows 11 не появится. Вероятно, это решение разочарует некоторых пользователей операционной системы. По словам Бака, большинство пользователей размещают панель задач там, где им удобно. За счёт этого они не двигают её постоянно, поэтому функция перемещения панели задач «на лету» не особо востребована.

Источник изображения: Windows Central / Zac Bowden

Источник изображения: Windows Central / Zac Bowden

В Windows 10 переместить панель задач в нужное место было легко. Для этого достаточно щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, в появившемся меню убрать галочку с опции «Закрепить панель задач» и перетащить, зажав левую кнопку мыши. В Windows 11 для этого нужно кликнуть правой кнопкой мыши по панели задач, открыть «Параметры Windows», а затем выбрать желаемое расположение этого элемента интерфейса.

Вариант перемещения панели задач в Windows 11 не такой прямолинейный, но он снижает риск случайного перемещения. Такое нередко случалось в Windows 10, когда пользователи перемещали панель в нужное место и забывали её закрепить. Ещё одна функция, которая не перешла в Windows 11, — изменение ширины панели задач путём её растягивания. Вероятно, эта опция недоступна в Windows 11 по той же причине.

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Теги: windows 11, панель задач, microsoft
windows 11, панель задач, microsoft
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