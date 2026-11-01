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Хоррор Black Lake про заброшенный приют и «бескрайний чёрный океан» обзавёлся первым геймплейным тизером

Разработчики из студии Polydin выпустили геймплейный тизер Black Lake — хоррора от первого лица, действие которого разворачивается в заброшенном детском доме на берегу «бескрайнего чёрного океана».

Источник изображений: Polydin Studio

Источник изображений: Polydin Studio

По сюжету молодая девушка по имени Елена получает сообщение от своей пропавшей сестры-близнеца Риты. Героиня отправляется на поиски близкого человека в заброшенный приют, в котором девушки провели всё детство. Авторы обещают «проработанную историю о скорби, вине, жертве и цене поиска ответов, которые должны были навсегда остаться погребёнными».

Геймплейное видео знакомит геймеров с уровнем проработки здешних локаций и монстров (в том числе призраков), а также даёт понять: лёгкого приключения точно не будет.

Black Lake должна поступить в продажу на PC (Steam), PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X и S зимой 2027 года. Заявлен текстовый перевод на русский язык.

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Теги: polydin studio, хоррор
polydin studio, хоррор
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