Хоррор Black Lake про заброшенный приют и «бескрайний чёрный океан» обзавёлся первым геймплейным тизером

Разработчики из студии Polydin выпустили геймплейный тизер Black Lake — хоррора от первого лица, действие которого разворачивается в заброшенном детском доме на берегу «бескрайнего чёрного океана».

По сюжету молодая девушка по имени Елена получает сообщение от своей пропавшей сестры-близнеца Риты. Героиня отправляется на поиски близкого человека в заброшенный приют, в котором девушки провели всё детство. Авторы обещают «проработанную историю о скорби, вине, жертве и цене поиска ответов, которые должны были навсегда остаться погребёнными».

Геймплейное видео знакомит геймеров с уровнем проработки здешних локаций и монстров (в том числе призраков), а также даёт понять: лёгкого приключения точно не будет.

Black Lake должна поступить в продажу на PC (Steam), PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X и S зимой 2027 года. Заявлен текстовый перевод на русский язык.