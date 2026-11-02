Apple обновит все планшеты iPad в первой половине 2027 года вслед за iPad mini

На прошлой неделе Apple представила iPad mini следующего поколения с увеличенным OLED-дисплеем, более мощной аппаратной платформой и улучшенными камерами. Вслед за этим появилась информация, что производитель планирует обновить и остальную линейку своих планшетов.

Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg узнал, что Apple готовит обновлённые версии iPad Air, базового iPad и iPad Pro. Релиз всех трёх устройств запланирован на первую половину 2027 года. И по каждому из продуктов у журналиста есть предварительные сведения.

Так, iPad Air нового поколения планируют оборудовать OLED-дисплеем, как и недавно представленный iPad mini. Вместо датчика Face ID планшет по-прежнему будет оснащён только Touch ID. По поводу основного чипа точной информации пока нет — скорее всего, устройству достанется начальная версия M5.

Базовая модель iPad получит апдейт впервые с весны 2025 года. Планшет должны оснастить мобильным чипом A19 и 8 Гбайт оперативной памяти, что обеспечит ему поддержку системы Apple Intelligence. За беспроводные коммуникации будут отвечать фирменный чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и собственный 5G-модем C1X. Изменений в дизайне или конструкции дисплея пока не предвидится, но могут появиться дополнительные варианты расцветки.

Наконец, iPad Pro следующего поколения может получить систему охлаждения с испарительной камерой — данное решение уже было реализовано в iPhone 17 Pro. В остальном же существенных изменений по дизайну не ожидается, а главным внутренним апгрейдом станет более мощный процессор — новинка будет работать на базе чипа M6 или даже M7.