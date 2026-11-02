Сегодня 02 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости на острие науки NASA попросило частников спасти космичес...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

NASA попросило частников спасти космический телескоп «Хаббл» — заявки принимаются до конца ноября

Космический телескоп «Хаббл» находится в космосе свыше 36 лет и за это время стал иконой миссий NASA. Но его время на исходе и без технического обслуживания и подъёма высоты телескоп сгорит в атмосфере Земли уже через семь лет. Чтобы продлить работу инструмента, NASA обратилось за помощью к бизнесу и объявило широкий конкурс проектов по его спасению.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

На днях NASA объявило о начале сбора информации (Request for Information, RFI), предложив частным подрядчикам оценить свои возможности по реализации нескольких вариантов миссии. Первый предусматривает подъём телескопа на более высокую орбиту, второй — ремонт или модернизацию оборудования для повышения его производительности и противодействию износу, третий — контролируемое сведение аппарата с орбиты либо другой безопасный способ его утилизации. Ответы от заинтересованных компаний NASA принимает до 30 ноября 2026 года.

Необходимость таких мер связана с постепенным снижением высоты орбиты «Хаббла» под действием сопротивления верхней атмосферы Земли. В отличие от многих современных орбитальных инструментов, этот телескоп не оснащён собственной двигательной установкой, поэтому самостоятельно компенсировать потерю высоты не может. Телескоп был спроектирован для обслуживания с помощью «Шаттлов» — космических челноков с астронавтами, которые ремонтировали его на орбите и поднимали высоту.

Согласно оценкам NASA, без подъёма высоты аппарат может войти в плотные слои атмосферы в 2033–2034 годах. Тем самым агентство рассчитывает, что потенциальная миссия по подъёму орбиты или обслуживанию должна состояться не позднее 2032 года. В техническом задании рассматривается возможность перевода телескопа на орбиту высотой не менее 600 км.

Для выполнения задачи подрядчикам предстоит разработать и продемонстрировать аппарат, способный самостоятельно сблизиться с телескопом на низкой околоземной орбите, захватить его и выполнить необходимые манёвры. NASA требует, чтобы операция по подъёму орбиты или обслуживанию не повредила телескоп. В заявках компании должны описать способ сближения и захвата, уровень технологической готовности ключевых компонентов, допустимую продолжительность соединения с «Хабблом», управление объединённой конструкцией и оценку рисков. Подрядчик должен будет самостоятельно предоставить ракету-носитель, обслуживающий аппарат, средства управления полётом и, если потребуется, экипаж.

Важно подчеркнуть, что нынешний запрос NASA не является объявлением конкурса на выполнение уже утверждённой миссии и не означает выделения финансирования. Это исследование возможностей рынка, результаты которого помогут агентству определить дальнейшую стратегию в отношении телескопа. Ранее, в 2022 году, NASA уже заключало с SpaceX соглашение о совместном изучении возможности поднять орбиту «Хаббла» с помощью корабля Crew Dragon. То соглашение также не предусматривало финансирования самой миссии. Теперь NASA намерено рассмотреть более широкий спектр коммерческих предложений, включая обслуживание телескопа и его безопасное сведение с орбиты.

Коллаж из снимков «Хаббла»

Коллаж из снимков «Хаббла»

Помимо подъёма орбиты, определённой проблемой для «Хаббла» остаются гироскопы, отвечающие за наведение на цель и удержание её в поле зрения. Всего их было шесть, но к настоящему времени в работе остался один, а ещё один держат в запасе в выключенном состоянии. Ориентироваться в космосе телескопу помогают также другие датчики, включая системы наведения по звёздам. При выходе из строя датчиков ориентации телескоп также в значительной степени утратит свою научную ценность. Таким образом, проблема продления срока службы «Хаббла» многогранна и не может быть решена одним лишь подъёмом орбиты, хотя даже эта задача сегодня практически неосуществима, как показал недавний провал миссии по подъёму высоты орбиты космического телескопа Swift.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про на острие науки

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обломки телескопа Swift со дня на день рухнут куда-то на Землю — NASA уже попрощалось с обсерваторией
Космический телескоп Roman впечатлил учёных первыми тестами — впереди грандиозная охота за тайнами Вселенной
«Джеймс Уэбб» засёк неизвестный сигнал из пространства, где ничего нет
Neuralink подключила Grok к мозгу человека — искусственный разум помог живому вернуть общение с людьми
Первый орбитальный дата-центр Google заработал — и родил странный стишок
NASA сумела продлить жизнь «Вояджеру-1» на годы, но в процессе едва не потеряло его
Материалы по теме
Обломки телескопа Swift со дня на день рухнут куда-то на Землю — NASA уже попрощалось с обсерваторией

Обломки телескопа Swift со дня на день рухнут куда-то на Землю — NASA уже попрощалось с обсерваторией

Космический телескоп Roman впечатлил учёных первыми тестами — впереди грандиозная охота за тайнами Вселенной

Космический телескоп Roman впечатлил учёных первыми тестами — впереди грандиозная охота за тайнами Вселенной

«Джеймс Уэбб» засёк неизвестный сигнал из пространства, где ничего нет

«Джеймс Уэбб» засёк неизвестный сигнал из пространства, где ничего нет

Neuralink подключила Grok к мозгу человека — искусственный разум помог живому вернуть общение с людьми

Neuralink подключила Grok к мозгу человека — искусственный разум помог живому вернуть общение с людьми

Первый орбитальный дата-центр Google заработал — и родил странный стишок

Первый орбитальный дата-центр Google заработал — и родил странный стишок

NASA сумела продлить жизнь «Вояджеру-1» на годы, но в процессе едва не потеряло его

NASA сумела продлить жизнь «Вояджеру-1» на годы, но в процессе едва не потеряло его

Теги: hubble, космический телескоп, космическая миссия
hubble, космический телескоп, космическая миссия
← В прошлое

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Рунет работает со сбоями — из-за проблем в работе одного из крупнейших хостинг-провайдеров Beget
POCO F9 Ultra и POCO X8 Pro Max — флагманские смартфоны с оптимизацией для требовательных игр
NASA попросило частников спасти космический телескоп «Хаббл» — заявки принимаются до конца ноября
Кадровый бумеранг ИИ: работодатели массово возвращают тех, кого недавно заменили нейросетями
Прототип отменённого приквела Portal спустя 20 лет попал в открытый доступ — 40 минут геймплея F-Stop
Gang of Dragon можно не ждать: новая студия создателя Yakuza официально закрыта 18 мин.
Хакер voices38 взломал и улучшил Onimusha: Way of the Sword — всё под прицелом Denuvo 2 ч.
Новый китайский хит: продажи амбициозного боевика Phantom Blade Zero превысили 4 миллиона копий всего за три дня 2 ч.
Новая статья: Gamesblender № 800: битва за Mass Effect, «тяжелый» реализм GTA VI и триумф Phantom Blade Zero 17 ч.
Хоррор Black Lake про заброшенный приют и «бескрайний чёрный океан» обзавёлся первым геймплейным тизером 18 ч.
Binance возобновила вывод средств и возместила 95 % украденных $6,3 млрд 21 ч.
Одно SMS — и смартфон не работает: в Android нашли опасную уязвимость, и в старых версиях её не исправили 01-11 12:30
Панель задач Windows 11 навсегда останется на привязи: Microsoft объяснила отказ от перетаскивания 01-11 10:43
Новая статья: Clive Barker’s Hellraiser: Revival — игра, вызывающая приятную боль. Рецензия 01-11 00:01
Квартальный объём мирового рынка облачных инфраструктур вырос в полтора раза 31-10 23:04
Apple обновит все планшеты iPad в первой половине 2027 года вслед за iPad mini 2 ч.
Флагманский защищённый смартфон Blackview XPLORE 6 с чипом Dimensity 9400+ вскоре поступит в продажу 4 ч.
Новая статья: Обзор ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 (2026): этот ноутбук быстрее 99 % десктопов 14 ч.
Проект ЦОД Project Blue в Аризоне обострил спор о распределении дефицитных водных ресурсов 01-11 13:09
Память стала золотой жилой ИИ: Samsung, SK hynix и Micron заработали больше Apple, Microsoft и Amazon 01-11 12:53
SpaceX не смогла отделаться от иска NAACP по поводу загрязнения воздуха в Мемфисе 01-11 11:24
UGREEN предлагает миниатюрную зарядку Nexode Air 65W, полноразмерные беспроводные наушники Max5s и чехол для iPhone с экраном E-ink 01-11 10:00
Meta тайно создала прототип человекоподобного робота для дома — помогли китайцы 31-10 23:27
Прогноз Kioxia разочаровал инвесторов — компания отметила снижение темпов роста стоимости флеш-памяти 31-10 23:22
Орбитальный ЦОД Google Suncatcher вышел на связь и написал хайку 31-10 23:11