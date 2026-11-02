NASA попросило частников спасти космический телескоп «Хаббл» — заявки принимаются до конца ноября

Космический телескоп «Хаббл» находится в космосе свыше 36 лет и за это время стал иконой миссий NASA. Но его время на исходе и без технического обслуживания и подъёма высоты телескоп сгорит в атмосфере Земли уже через семь лет. Чтобы продлить работу инструмента, NASA обратилось за помощью к бизнесу и объявило широкий конкурс проектов по его спасению.

На днях NASA объявило о начале сбора информации (Request for Information, RFI), предложив частным подрядчикам оценить свои возможности по реализации нескольких вариантов миссии. Первый предусматривает подъём телескопа на более высокую орбиту, второй — ремонт или модернизацию оборудования для повышения его производительности и противодействию износу, третий — контролируемое сведение аппарата с орбиты либо другой безопасный способ его утилизации. Ответы от заинтересованных компаний NASA принимает до 30 ноября 2026 года.

Необходимость таких мер связана с постепенным снижением высоты орбиты «Хаббла» под действием сопротивления верхней атмосферы Земли. В отличие от многих современных орбитальных инструментов, этот телескоп не оснащён собственной двигательной установкой, поэтому самостоятельно компенсировать потерю высоты не может. Телескоп был спроектирован для обслуживания с помощью «Шаттлов» — космических челноков с астронавтами, которые ремонтировали его на орбите и поднимали высоту.

Согласно оценкам NASA, без подъёма высоты аппарат может войти в плотные слои атмосферы в 2033–2034 годах. Тем самым агентство рассчитывает, что потенциальная миссия по подъёму орбиты или обслуживанию должна состояться не позднее 2032 года. В техническом задании рассматривается возможность перевода телескопа на орбиту высотой не менее 600 км.

Для выполнения задачи подрядчикам предстоит разработать и продемонстрировать аппарат, способный самостоятельно сблизиться с телескопом на низкой околоземной орбите, захватить его и выполнить необходимые манёвры. NASA требует, чтобы операция по подъёму орбиты или обслуживанию не повредила телескоп. В заявках компании должны описать способ сближения и захвата, уровень технологической готовности ключевых компонентов, допустимую продолжительность соединения с «Хабблом», управление объединённой конструкцией и оценку рисков. Подрядчик должен будет самостоятельно предоставить ракету-носитель, обслуживающий аппарат, средства управления полётом и, если потребуется, экипаж.

Важно подчеркнуть, что нынешний запрос NASA не является объявлением конкурса на выполнение уже утверждённой миссии и не означает выделения финансирования. Это исследование возможностей рынка, результаты которого помогут агентству определить дальнейшую стратегию в отношении телескопа. Ранее, в 2022 году, NASA уже заключало с SpaceX соглашение о совместном изучении возможности поднять орбиту «Хаббла» с помощью корабля Crew Dragon. То соглашение также не предусматривало финансирования самой миссии. Теперь NASA намерено рассмотреть более широкий спектр коммерческих предложений, включая обслуживание телескопа и его безопасное сведение с орбиты.

Помимо подъёма орбиты, определённой проблемой для «Хаббла» остаются гироскопы, отвечающие за наведение на цель и удержание её в поле зрения. Всего их было шесть, но к настоящему времени в работе остался один, а ещё один держат в запасе в выключенном состоянии. Ориентироваться в космосе телескопу помогают также другие датчики, включая системы наведения по звёздам. При выходе из строя датчиков ориентации телескоп также в значительной степени утратит свою научную ценность. Таким образом, проблема продления срока службы «Хаббла» многогранна и не может быть решена одним лишь подъёмом орбиты, хотя даже эта задача сегодня практически неосуществима, как показал недавний провал миссии по подъёму высоты орбиты космического телескопа Swift.