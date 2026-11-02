Промышленный терминатор: в Китае создали четырёхметрового андроида, который способен поднять полтонны

Широкую популярность гигантским человекоподобным роботам обеспечила мультипликация, но к производству имеющих практические перспективы огромных роботов первыми приступили китайские компании. Такие роботы способны выполнять неподъёмные для человека операции в зоне повышенной опасности, в чём заключается двойная польза подобных машин.

В частности, китайская компания NeodraDynamics представила четырёхметрового человекоподобного робота Neo1, рассчитанного на выполнение тяжёлых промышленных работ в опасных для человека условиях. Машина массой около 1,2 т использует гибридную гидравлическую и электрическую систему приводов. Разработчики позиционируют её как платформу для тяжёлых монтажных работ, горнодобывающей промышленности, ликвидации последствий аварий и обслуживания ядерных объектов.

Конструкция робота включает 41 подвижный сустав, из которых 39 приводятся в действие миниатюрными гидравлическими приводами. Два оставшихся привода, отвечающие за вращение предплечий, электрические. По данным производителя, каждый гидравлический модуль весит около 1 кг и развивает продолжительное усилие порядка тонны. При этом заявленная грузоподъёмность двух рук робота, действующих совместно, составляет 500 кг.

Гидравлические цилиндры используют давление масла для перемещения поршня, обеспечивая высокое усилие при сравнительно небольших габаритах исполнительного механизма. При такой допустимой массе груза заявленная точность повторения операций робота в целом составляет всего ±0,005 мм. Даже если эта цифра завышенная, рано или поздно ниткой в иголку робот попадёт.

Главная особенность Neo1 — сочетание гидравлических и электрических приводов. Разработчики рассчитывают использовать высокую удельную мощность гидравлики для создания значительных усилий, а электрические сервоприводы — там, где требуется точное управление движением. Компания также заявила об устойчивости гидравлических модулей к радиации, ударам, загрязнению и высокому давлению, что должно позволить применять их при обслуживании ядерных объектов, подводной техники и горнодобывающего оборудования.

Несмотря на впечатляющие характеристики, Neo1 пока нельзя считать готовым автономным промышленным роботом. Демонстрационный экземпляр управляется дистанционно компьютером по заранее подготовленной программе и получает питание через кабель. В будущем предусмотрена собственная аккумуляторная система, тогда как современной ему едва ли хватит даже на один шаг. Впрочем, промышленный экземпляр, как минимум, на первых порах будет на колёсном шасси — так надёжнее.

Ранее сообщалось, что своего полутонного робота представила компания Unitree. В нём даже было место для пилота. Разработчики Unitree в писках устойчивости робота поступили хитрее — они предусмотрели его перемещение на четвереньках. В целом в 2025 году среди всех проданных в мире человекоподобных роботов 90 % были произведены в Китае. Поднебесная стала законодателем мод в мире робототехники и впредь обещает удивлять нас новинками.