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«Сможем воплотить в игре все наши идеи и мечты»: душевный симулятор деревенского водителя «Заря» нашёл издателя

Вдохновлённый MudRunner, Death Stranding и Disco Elysium душевный симулятор сельского водителя в постсоветском антураже «Заря» от независимой российской студии SBSR Games в преддверии выхода обрёл новый дом.

Источник изображений: SBSR Games

Источник изображений: SBSR Games

Как сообщила SBSR Games, издателем «Зари» стала компания Spaghetti Cat (Midnight Souls, Lost in the Roots). Партнёр поможет с поддержкой, продвижением и приближением релиза игры.

«Сегодня мы видим, что действительно сможем воплотить в игре все наши идеи и мечты! Мы очень рады, что нашли в лице Spaghetti Cat партнёров, которые поверили в нашу задумку и разделяют наше видение проекта», — подчеркнули в SBSR.

Новые скриншоты
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В SBSR отметили, что для команды это крайне важный момент: «Заря» началась как личный проект влюблённых в своё дело увлечённых людей, а теперь «мы из небольшой команды энтузиастов стали настоящей студией разработки игр».

Впереди у SBSR ещё много дел, но «совсем скоро» команда «Зари» поделится «интересными и крупными новостями». Анонс сопровождался новыми скриншотами, которые позволят оценить ночную атмосферу и симуляцию грязи.

События развернутся в деревне Заря, вдохнуть новую жизнь в которую взялся водитель Василий. Игрокам предстоит доставлять посылки, буксировать машины, помогать сельчанам, зарабатывать на жизнь и коллекционировать автомобили.

«Заря» создаётся для ПК (Steam) и не имеет сроков выхода. Обещают «атмосферу родины» и постсоветские клише, возможность погрузиться в истории живущих вдали от цивилизации людей и поддержку 29 языков, включая русский.

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Теги: заря, zarya, sbsr games, spaghetti cat, симулятор
заря, zarya, sbsr games, spaghetti cat, симулятор
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