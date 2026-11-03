Google объявила о скором появлении планшетов-трансформеров на Googlebook OS

На конференции Android Dev Summit 2026 компания Google объявила о скором расширении линейки устройств семейства Googlebook. Вслед за классическими ноутбуками и трансформерами 2-в-1 на рынке появятся планшеты с отсоединяемой клавиатурой, работающие под управлением фирменной операционной системы Googlebook OS.

На момент запуска экосистема насчитывает пять доступных в продаже моделей от ключевых партнёров поискового гиганта. Четыре из них представляют собой классические ноутбуки: Asus Googlebook 14, Dell XPS Googlebook, HP Googlebook 14 и Lenovo Googlebook 15. Единственным представленным устройством 2-в-1 в линейке остаётся Acer Googlebook 14 стоимостью $899, шарнир которого позволяет откидывать клавиатуру назад на 360° для работы в режиме планшета.

Задержка с выходом нового класса устройств — полноценных планшетов с отсоединяемой клавиатурой — напрямую связана с программными ограничениями текущей версии Googlebook OS. Разработчикам предстоит доработать систему: если приложения в полноэкранном режиме уже умеют работать в портретной ориентации, то рабочий стол, список запущенных окон и панель программ до сих пор функционируют исключительно в горизонтальном режиме.

Ожидается, что первый планшет на новой платформе выпустит Lenovo. Согласно утечкам, устройство оснастят отсоединяемой клавиатурой, встроенной откидной подставкой и световой полосой Glowbar возле тыльной камеры.

Появление Googlebook OS на планшетах ставит вопрос о будущем премиальных планшетов на базе Android. Место для классической мобильной ОС на рынке определённо сохранится, но новая платформа сможет предложить пользователям опыт, максимально приближенный к работе на обычном компьютере.