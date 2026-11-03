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Asus представила «задушенную» Radeon RX 9060 XT LP в компактной коробочке

Компания Asus обновила технические характеристики внешней док-станции XG Core с низкопрофильной видеокартой Radeon RX 9060 XT LP 16GB. Устройство обладает вдвое меньшим показателем энергопотребления, чем стандартная Radeon RX 9060 XT LP для настольных ПК.

Источник изображений: Asus

Источник изображений: Asus

Производитель представил XG Core Radeon RX 9060 XT LP 16GB ещё на выставке Gamescom 2026 в конце августа. Но на тот момент не были озвучены её полные характеристики. Как стало известно сейчас, игровая частота графического процессора видеокарты составляет всего 1010 МГц, а Boost-частота — 1600 МГц. Переключение в режим OC через утилиту Asus GPU Tweak III повышает значения до 1030 МГц и 1620 МГц соответственно. Но даже в этом случае частоты ниже, чем у стандартной Radeon RX 9060 XT LP, для которой заявлен показатель TDP на уровне 140 Вт.

Энергопотребление XG Core Radeon RX 9060 XT LP 16GB составляет 75 Вт. Asus разместила видеокарту на архитектуре RDNA 4 внутри компактного устройства размером 144 × 117 × 39 мм. Док-станция подключается к ноутбукам, мини-ПК и портативным игровым консолям по интерфейсу USB-C (40 Гбит/с). Также у неё имеется отдельный разъём USB-C для питания.

Несмотря на сниженную мощность, в составе карты XG Core Radeon RX 9060 XT LP 16GB используются 2048 потоковых процессоров и 16 Гбайт памяти GDDR6, характерные для обычной модели RX 9060 XT LP. Память карты работает со скоростью 20 Гбит/с на контакт через 128-битную шину. Внешняя видеокарта предлагает по одному разъёму HDMI 2.1b и DisplayPort 2.1a, позволяя подключать до двух внешних мониторов.

Для сравнения, компания Vastarmor ранее представила низкопрофильная карту Radeon RX 9060 XT LP, которая обладает TDP 140 Вт и оснащена одним 8-контактным разъёмом для дополнительного питания. При этом для её GPU заявлена частота 2450 МГц в игровом режиме и 3050 МГц в Boost-режиме. Таким образом, у внешнего варианта от Asus игровая частота на 59 %, а Boost-частота — на 48 % ниже.

Поскольку в XG Core используется внешнее подключение с пропускной способностью 40 Гбит/с, а не штатный интерфейс PCIe 5.0, это создаёт дополнительные ограничения пропускной способности, которые могут повлиять на производительность в зависимости от типа рабочей нагрузки.

Ранее Asus заявляла, что устройство позволяет играть в разрешении 1440p с частотой более 60 кадров в секунду в ряде AAA-проектов. Однако в анонсе не были приведены подробные настройки тестирования, необходимые для сопоставления этих результатов с показателями настольных видеокарт. Стоимость XG Core Radeon RX 9060 XT LP 16GB и дата его появления в продаже также пока не уточняются.

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Теги: radeon rx 9060, внешняя видеокарта, asus
radeon rx 9060, внешняя видеокарта, asus
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