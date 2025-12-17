AMD представила Radeon RX 9060 XT LP с заниженными частотами и энергопотреблением

Компания AMD без лишнего шума выпустила ещё одну видеокарту из серии Radeon RX 9000. Речь идёт о модели Radeon RX 9060 XT LP, которая, судя по всему, предназначена для китайского рынка. Информация о карте появилась на официальном сайте AMD.

В составе Radeon RX 9060 XT LP используется графический процессор Navi 44 с 32 исполнительными блоками (2048 потоковых процессоров), 128 текстурными блоками, 64 блоками растеризации (ROP), 32 ускорителями лучей и 64 ИИ-блоками. Компания не сообщает тактовые частоты графического процессора, однако отмечает показатель пиковой производительности, составляющий 25 Тфлопс в операциях с одинарной точностью (FP32) и 50 Тфлопс для вычислений с половинной точностью (FP16). Для сравнения, для обычной Radeon RX 9060 XT указанные показатели заявлены на уровне 25,6 и 51,3 Тфлопс соответственно. По оценке VideoCardz, исходя из заявленных характеристик и уровня производительности, частота графического процессора Radeon RX 9060 XT LP составляет примерно 3,05 ГГц вместо 3,13 ГГц у обычной версии. Карта получила 16 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с на контакт, поддержкой 128-битной шины и пропускной способностью до 320 Гбайт/с.

От обычной модели Radeon RX 9060 XT версия LP отличается показателем энергопотребления. Он снижен на 20 Вт и составляет 140 Вт вместо 160 Вт. Для карты рекомендуется использовать блок питания мощностью от 450 Вт. Для дополнительного питания карта оснащена одним 8-контактным разъёмом PCIe.

Стоимость видеокарты и информация о сроках поступления в продажу пока неизвестны.