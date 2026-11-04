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Sony почти похоронила Blu-ray: её последний UHD-плеер исчез из продажи в США и Европе

После исчезновения 22 октября из продажи в Японии последних видиоплееров Sony Blu-ray UBP-X700/K настала очередь распрощаться с глобальными продажами этой модели — её больше не купить ни в США, ни в целом ряде европейских стран.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

Модель проигрывателя UBP-X700/K была представлена 17 мая 2025 года. Она поддерживает воспроизведение дисков Ultra HD Blu-ray с разрешением 3840 × 2160 пикселей, HDR10 и Dolby Vision. Для звукового сопровождения при подключении совместимого AV-ресивера предусмотрена поддержка Dolby Atmos и DTS:X.

Устройство также воспроизводит обычные Blu-ray, DVD, CD и SACD, а также поддерживает масштабирование видео до 4K с частотой до 60 кадров/с. В то же время по сравнению с оригинальным плеером UBP-X700 2018 года обновлённая версия лишилась встроенных функций потокового видео, включая YouTube.

Первым о прекращении поставок проигрывателя UBP-X700/K сообщил японский магазин Sony Shop Kunkoku, что произошло 22 октября 2026 года. По его информации, Sony завершила отгрузки модели, а японский интернет-магазин Sony пометил устройство как товар, который больше не поступит в продажу. Аналогичная ситуация сейчас наблюдается в США, Германии, Польше, Нидерландах и ряде скандинавских стран.

При этом на сайтах Sony в Великобритании, Испании и Италии проигрыватель ещё доступен. Британское подразделение Sony, комментируя сообщения о возможном уходе компании с рынка Blu-ray-проигрывателей, заявило, что о таком решении публично не объявлялось, и отказалось комментировать слухи.

В то же время прекращение поставок плеера UBP-X700/K укладывается в общую стратегию Sony, которая продолжает сокращать линейку фирменных устройств для физических носителей. Так, в феврале 2026 года компания объявила о завершении поставок всех моделей для записи Blu-ray-дисков без планов по выпуску новых. Теперь из ассортимента убрана модель плеера с поддержкой Ultra HD Blu-ray, хотя обычные Blu-ray- и DVD-проигрыватели компания продолжает продавать. Для проигрывания дисков формата Ultra HD Blu-ray остаётся привод в игровой приставке PlayStation 5, но консоль не поддерживает Dolby Vision при воспроизведении таких дисков.

Компания Sony не единственная, кто прекращает поставки подобных проигрывателей. Ранее от производства UHD Blu-ray-плееров отказались Samsung, LG и Oppo. Среди крупных производителей, продолжающих выпускать подобную технику, остаются Panasonic и многочисленные китайские компании.

Спасёт ли ситуацию цифровая дистрибуция, на которую уповают Sony и другие поставщики контента? Отчасти да, но ряд материалов в качестве 4K может быть недоступен по подписке или появляться с большой задержкой. Двадцать лет пролетели как один день. Sony начинала эпоху Blu-ray, и она же условно её закрывает.

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Теги: sony, blu-ray-плеер
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