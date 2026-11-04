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Xiaomi начала широко развёртывать HyperOS 4 — 33 из 82 совместимых устройств обновятся со дня на день

После первоначального скромного релиза, затронувшего лишь несколько флагманских моделей, Xiaomi подтвердила планы по выпуску стабильной версии HyperOS 4 сразу для 33 устройств — обновления начнут выходить с первых чисел ноября 2026 года.

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

В первую волну вошли смартфоны серии Xiaomi 17, включая старшую в линейке модель Ultra, смартфоны Xiaomi 15 и 15 Ultra, ряд моделей серий Redmi Note 15 и Note 17, несколько версий Poco F8 и X8, спецверсия Leica Leitzphone, а также планшеты серии Xiaomi Pad 8. Вторая группа из 16 устройств начнёт получать обновление с середины ноября. В эту группу вошли модели Xiaomi 15T и 15T Pro, смартфоны серий Poco F7 и F9, некоторые модели Poco X7 Pro, серия Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad Mini и Redmi Pad 2 Pro.

В декабре ожидается третья волна, которая охватит ещё 33 устройства. В неё вошли флагманы предыдущих поколений и другие модели: Xiaomi MIX Flip, смартфоны серий Xiaomi 14 и 13, Xiaomi 14T и 13T, модели семейства Redmi Note 14, различные смартфоны Poco серий F6, X6, X7 и M, а также планшеты — в том числе Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 и дополнительные версии Redmi Pad 2. Всего Xiaomi указала в списке 82 устройства: 67 смартфонов и 15 планшетов под брендами Xiaomi, Redmi и Poco.

Указанные сроки являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от региона, оператора связи, конкретной модели и хода разработки. Точные даты для каждого устройства пока не определены, а порядок, в котором они перечисляются в анонсе, может не отражать последовательности их фактического обновления. Примечательно, что при переходе с HyperOS 3 размер пакета обновлений может превышать 8 Гбайт. О планах обновлений на период после декабря компания не сообщила.

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Теги: xiaomi, hyperos, обновление, android
xiaomi, hyperos, обновление, android
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