Меню с тремя точками в браузере Chrome никогда не отличалось удобством. Пользователь точно знает, что нужная ему опция находится там, но найти её среди множества подменю непросто. Google решила исправить это с помощью интеграции нового ярлыка для поиска по настройкам, вкладкам, закладкам и истории, который уже появился в бета-версии Chrome Canary.

Разработчики встроили строку поиска в меню с тремя точками. При вводе текста поиск может выдавать совпадающие настройки браузера, закладки и недавно посещённые сайты. Для опций, спрятанных внутри меню с тремя точками, это нововведение может оказаться удивительно полезным.

Вместо того, чтобы самостоятельно изучать многочисленные подменю, пользователям будет достаточно написать название искомой функции для начала взаимодействия с ней. Также следует отметить, что результаты поиска разбиты по категориям, за счёт чего функции браузера будет проще отличать от истории просмотров или закладок.

Это не первая попытка Google сделать меню с тремя точками менее запутанным. В рамках более масштабного обновления дизайна привычные пункты «Новая вкладка», «Новое окно» и «Новое окно в режиме инкогнито» заменили более заметными иконками, а остальные элементы управления сгруппировали в более аккуратные секции. В совокупности эти изменения должны превратить меню с тремя точками из места, где пользователям приходится искать нужные опции, в удобный инструмент, с которым легко взаимодействовать.

Однако на данном этапе все нововведения остаются частью экспериментального редизайна Chrome Canary. Будут ли они добавлены в стабильную версию интернет-обозревателя Google, пока неизвестно. Также не исключено, что разработчики изменят какие-то элементы или вовсе откажутся от их внедрения, прежде чем нововведения станут доступны широкому кругу пользователей.