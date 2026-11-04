Apple может отказаться от более доступных MacBook Pro без сенсорных экранов

Компания Apple, вероятнее всего, сведёт линейку флагманских MacBook Pro к моделям с сенсорным экраном. На данный момент производитель продолжает выпускать версии ноутбуков с экранами Mini-LED, наряду с моделями с сенсорным экраном, которые стоят на $400 дороже.

Журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) в своих прогнозах ссылается на ресурсы, которые необходимы для поддержки параллельных линеек продуктов на всех этапах — от разработки и производства до продвижения. Учитывая разницу в цене, журналист считает, что в конечном счёте Apple будет выпускать только MacBook Pro с сенсорным экраном, хотя он и не уточнил, когда именно компания может прекратить создание моделей с обычными экранами.

В дополнение к этому Гурман сообщил, что Apple планирует выпустить новое поколение MacBook Pro с сенсорным экраном в 2027 году. Основой этих моделей станут фирменные чипы M7 Pro и M7 Max, которые обеспечат больше возможностей для функций на базе искусственного интеллекта. В более ранних публикациях журналист говорил, что Apple начнёт использовать новое поколение фирменных чипов ближе к концу следующего года.

Обновления затронут и базовую версию MacBook Pro с 14-дюймовым дисплеем. По данным Гурмана, Apple выпустит базовую версию ноутбука с чипом M7, которая будет выполнена в более тонком корпусе и станет легче, а также получит более узкие рамки вокруг дисплея. Впервые Гурман писал о планах Apple по обновлению 14-дюймового MacBook Pro ещё в июле, обозначив возможный запуск устройства в первой половине 2027 года.

На прошлой неделе Apple представила первые MacBook Pro с сенсорными экранами, но эти модели оснащены чипами M5 Pro и M5 Max, которые были представлены ещё в марте. Обновлённый дизайн устройств сочетает OLED-дисплеи и Dynamic Island, более лёгкий и немного более тонкий корпус, а также переработанную систему охлаждения, которая стала эффективнее той, что использовалась в моделях предыдущих поколений.