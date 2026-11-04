Шесть человекоподобных роботов сутки проработали в магазине — один сбежал, другой отлынивал

Работа в ночную смену не добавляет здоровья, и роботы могли бы заменить людей в ряде профессий, связанных с оказанием несложных услуг круглосуточно, например в розничной торговле и кафе. В одном из круглосуточных магазинчиков в Шанхае провели эксперимент, в рамках которого шесть человекоподобных роботов на сутки оставили одних обслуживать магазин-кафетерий.

Эксперимент провела компания AgiBot, чьи роботы научились лихо отплясывать большими коллективами. Увы, в качестве персонала круглосуточного магазина одного умения синхронно двигаться под звуки музыки оказалось недостаточно.

Шесть машин AgiBot G2 отработали 24-часовую смену в действующем круглосуточном магазине в шанхайском районе Сюйхуэй. Демонстрация под названием «Robots Never Clock Out» («Роботы никогда не уходят со смены») проходила со 2 по 3 ноября и транслировалась в прямом эфире. Роботам поручили встречать покупателей, доставать и переносить товары, пополнять полки, готовить кофе и горячую еду, а также убирать мусор. Испытания охватывали четыре периода: наплыв покупателей в обеденный перерыв, вечерний час пик, ночное дежурство и утреннюю готовку завтраков.

По опубликованным после испытания результатам, шесть роботов выполнили в общей сложности 1730 операций: они обслужили 683 покупателя, выполнили 369 заказов на получение и доставку товаров, приготовили 147 чашек кофе и 126 порций горячей еды, осуществили 277 операций по проверке и пополнению запасов товаров на полках и 128 раз убрали столы. Однако успешно прошли проверку только четыре машины — продавцы и буфетчики.

Первым прокололся робот-уборщик. Столкнувшись с полным мусорным контейнером, он выехал из магазина и исчез в ночи (эти модели оснащены колёсным шасси). Вторым не оправдал доверия робот, работавший в торговом зале. Он следил за наличием товаров на полках спустя рукава и вовремя не пополнял их запасы. Эти две профессии или навыка, очевидно, требуют доработки.

Роботы AgiBot G2 представляют собой мобильную роботизированную платформу с человекоподобным торсом и двумя манипуляторами. В конструкции предусмотрено 26 активных степеней свободы, включая семь степеней свободы каждой руки. Грузоподъёмность одного манипулятора (руки) составляет 5 кг, а обоих одновременно — 10 кг.

Для восприятия окружающей обстановки роботы используют две системы 3D-лидаров, стереокамеру, RGB-D-камеры на голове и запястьях, а также три камеры кругового обзора. Манипуляторы оснащены датчиками крутящего момента в суставах, позволяющими контролировать прилагаемое усилие при захвате и перемещении предметов. Такая конфигурация необходима для работы с товарами, посудой и оборудованием, когда требуется не только перемещаться по помещению, но и точно манипулировать объектами.

К сожалению, компания не раскрыла, каким образом и как часто роботам меняли аккумуляторы или подзаряжали их. Также нет информации о том, сопровождали ли эксперимент люди и находился ли кто-нибудь из инженеров рядом с роботами на протяжении всей рабочей смены. Какие ошибки допускали роботы, что понравилось или не понравилось покупателям, вкусным ли был завтрак и многое другое осталось неизвестным. Одним словом, самое интересное осталось за кадром. И, кстати, далеко ли смог убежать уборщик?