Nothing готовит загадочное безэкранное ИИ-устройство — его представят уже в декабре

Компания Nothing готовит к выпуску своё первое ИИ-устройство. Анонс ожидается в декабре. Об этом сообщил глава Nothing Карл Пей (Carl Pei) на своей странице в соцсети X. Информации об этом устройстве практически нет, однако известно, что оно будет лишено экрана.

О планах по созданию «AI-native» (изначально спроектированных для работы с ИИ) устройств и операционной системы с поддержкой ИИ Карл Пей, по данным портала The Verge, впервые заявил чуть более года назад. Подробностей о том, что именно представляет собой будущая новинка, он не раскрыл, уточнив лишь, что у устройства не будет экрана.

«Наш первый продукт, созданный для эпохи ИИ, выходит в следующем месяце. Это инструмент, разработанный с тем вниманием к деталям и той индивидуальностью, которые стали визитной карточкой продукции Nothing. У него нет экрана, и это точно не просто приложение», — заявил Пей.

К публикации Пей приложил изображение. В его левом верхнем углу — надпись «NOTHING(R)», а под ней — некий чёрный объект с закругленным углом, назначение которого остаётся загадкой. В прошлом месяце появились слухи, что Nothing планирует выпустить две модели «умных» очков с ИИ (одна из них — без камер), а ещё раньше сообщалось, что компания «перепозиционирует себя как бренд, ориентированный на ИИ», делая ставку на аксессуары с искусственным интеллектом.

Устройство от Nothing — не первый гаджет с ИИ, лишённый экрана. Ранее на рынке уже появлялись такие решения, как брошь Humane AI Pin, кулон Friend и даже умные мягкие игрушки. По имеющимся данным, OpenAI также работает над созданием умной колонки с ИИ совместно с дизайнером Джони Айвом (Jony Ive).

Комментируя попытки других компаний создать нечто подобное, Пей отметил: «Вся индустрия сейчас находится в поиске своего "момента iPhone" — будь то кулон, значок, очки или какой-то другой спутник пользователя, некое волшебное устройство, которое сделает ИИ неотъемлемой частью жизни каждого человека». При этом он добавил: «Попытки найти "iPhone в мире ИИ" — это тупиковый путь».