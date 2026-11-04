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Создатель Escape from Tarkov показал 14 минут геймплея шутера нового поколения Fragmentary Order и запустил платный доступ к «альфе»

Как и было обещано, 4 ноября Rant Gaming Studios под руководством создателя Escape from Tarkov Никиты Буянова устроила демонстрацию научно-фантастического сетевого шутера нового поколения Fragmentary Order.

Источник изображений: Rant Gaming Studios

Источник изображений: Rant Gaming Studios

Напомним, события Fragmentary Order разворачиваются в 2251 году, когда все войны ведутся удалённо. Игрокам предстоит взять под контроль дистанционно управляемых клонов и отправлять их в зоны боевых операций по всей Солнечной системе.

Представленный Rant Gaming Studios трейлер Fragmentary Order длится 14 минут и демонстрирует кооперативный геймплей: перестрелки с врагами, координирование действий, инвентарь и персонализацию снаряжения.

Пользователи в комментариях остались впечатлены атмосферой, графикой и проработкой Fragmentary Order, раскритиковали неестественные диалоги и приготовились к затяжному тестированию.

Буянов также анонсировал закрытое альфа-тестирование Fragmentary Order, которое стартует до конца 2026 года. Получить доступ к этому и другим испытаниям в преддверии открытой «беты» смогут участники Prime Batch.

Prime Batch представляет собой программу раннего доступа к тестам Fragmentary Order. Подписка платная и включает два ранга: Candidates за $45 и Founders за $80. Судя по первым отзывам, оформить покупку из России невозможно.

Fragmentary Order создаётся для ПК и не имеет сроков выхода. Обещают твёрдую научную фантастику, огромные карты (втрое−вчетверо больше, чем в Escape from Tarkov), транспорт и графику на Unreal Engine 5.

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Теги: fragmentary order, rant gaming studios, шутер
fragmentary order, rant gaming studios, шутер
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