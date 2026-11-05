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Космический телескоп Swift почти сгорел в атмосфере Земли после 22 лет наблюдений за Вселенной

Американская орбитальная обсерватория Swift спустя почти 22 года работы сошла с орбиты и вошла в атмосферу Земли. Значительная часть 1,5-тонного аппарата сгорела, однако некоторые фрагменты могли достичь поверхности планеты. Космические силы США оценили вероятность того, что обломки причинят кому-либо вред, примерно как один шанс из 2100.

Источник изображения: nasa.gov

Источник изображения: nasa.gov

Космический телескоп Swift вошёл в атмосферу Земли 4 ноября в 15:39 мск над индонезийским районом Северная Суматра. По данным NASA, аппарат массой около 1,45 т достиг верхних слоёв атмосферы на скорости примерно в 22 раза выше скорости звука. Агентство ожидало, что большая часть обсерватории сгорит, но некоторые её компоненты могли пережить вход в атмосферу. Космические силы США оценивали вероятность причинения вреда кому-либо на Земле в 1/2100.

Обсерватория Swift была запущена в ноябре 2004 года для изучения гамма-всплесков — мощнейших выбросов энергии во Вселенной. Изначально её основная научная миссия была рассчитана всего на два года. Swift стала первой в своём роде многоволновой обсерваторией, оснащённой тремя телескопами, которые позволяли наблюдать космические объекты в разных диапазонах излучения.

За более чем два десятилетия работы Swift превратилась в универсальный инструмент для изучения космоса. Аппарат не только наблюдал широкий спектр астрономических явлений, но и быстро наводился на кратковременные вспышки, отправляя оповещения другим обсерваториям для последующих наблюдений. Благодаря этому учёные могли оперативно исследовать события, которые иначе было бы легко пропустить.

«Swift расширил наши представления о самых разных космических объектах и явлениях — от активных галактик, приводимых в движения сверхмассивными чёрными дырами, и испускающих рентгеновские вспышки звёзд до взрывов сверхновых, комет и астероидов в нашей солнечной системе», — рассказали в NASA.

Работа обсерватории завершилась 20 октября 2026 года. К этому времени орбита аппарата постепенно снижалась из-за атмосферного торможения, которое усилилось на фоне повышенной солнечной активности. В июле NASA предприняло попытку продлить жизнь Swift: для этого к нему должен был приблизиться специальный аппарат LINK, разработанный компанией Katalyst Space Technologies, захватить обсерваторию и перевести её на более высокую орбиту. Однако спасательная миссия не удалась: LINK начал неконтролируемо вращаться после выхода в космос, и в августе от дальнейших попыток сближения отказались. Swift оставалось лишь постепенно снижаться, пока 4 ноября он не вошёл в атмосферу Земли.

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Теги: swift, телескоп, обсерватория
swift, телескоп, обсерватория
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