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Китай первым в мире испытал технологию высокоточной лазерной резки в открытом космосе

Размещение лазеров на орбите — это одновременно прогресс и угроза. Лазеры позволят создавать в космосе невообразимые сегодня орбитальные станции, которые невозможно поднять одной ракетой. Но также они могут стать оружием — высокоточным и неотвратимым. Что выберет Китай, который не скрывает испытания лазеров в космосе?

Источник изображения: HUST/Science and Technology Daily

Блок лазера на манипуляторе для монтажно-строительных работ в космосе. Источник изображения: HUST/Science and Technology Daily

Сообщается, что китайские исследователи впервые продемонстрировали технологию прецизионной лазерной резки непосредственно на орбите. Эксперимент провели с использованием оборудования, установленного снаружи китайской орбитальной станции «Тяньгун» (Tiangong). Закреплённая на роботизированном манипуляторе лазерная установка выполнила резку крупногабаритного объекта с точностью до миллиметров. Управление оборудованием осуществлялось дистанционно с расстояния в несколько сотен километров (очевидно, с Земли).

Разработку выполнила совместная группа Хуачжунского университета науки и технологий (Huazhong University of Science and Technology) и Шанхайского института космических источников питания (Shanghai Institute of Space Power-Sources). Сам эксперимент состоялся 30 июля 2026 года, а о его результатах университет сообщил лишь недавно. Разработка велась с июля 2025 года: за год специалисты прошли путь от проектирования и создания опытных образцов до изготовления лётного экземпляра и проведения испытаний на орбите.

Ключевой особенностью установки стала система позиционирования, включающая механизм точной настройки со многими степенями свободы (8+2), трёхуровневый механизм захвата цели и многоуровневую систему визуального сопровождения. Такое сочетание позволяет обнаруживать, распознавать и отслеживать обрабатываемый объект при сложном взаимном положении оборудования. Разработчикам удалось обеспечить миллиметровую точность позиционирования на расстоянии в сотни километров и микрометровую точность управления тепловым воздействием лазера при обработке материала.

Во время эксперимента ремонтный модуль доставили к рабочей зоне с помощью космического манипулятора станции. После наведения и идентификации цели система автоматически выполнила лазерную резку и сбор образовавшихся остатков материала. При создании установки пришлось учитывать воздействие глубокого вакуума, интенсивного космического излучения и значительных температурных перепадов. Для этого исследователи адаптировали промышленное лазерное оборудование к требованиям космической эксплуатации, провели испытания в вакуумных условиях и модифицировали отдельные компоненты.

По заявлению разработчиков, испытание подтвердило работоспособность комплексной технологии автоматизированного ремонта внешнего оборудования космической станции без непосредственного участия тайконавтов в открытом космосе. В перспективе подобные системы предполагается использовать для регулярного обслуживания и ремонта внешних конструкций орбитальных станций и других крупных космических аппаратов.

Аналогичные разработки NASA всё ещё ждут своего часа для испытаний на МКС. В будущем агентство также рассчитывает широко применять лазеры при создании крупномасштабных орбитальных объектов и в процессе создания лунной базы на поверхности спутника. Будут ли с помощью аналогичного инструмента вскрывать чужие спутники — это вопрос риторический.

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Теги: лазер, космос
лазер, космос
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