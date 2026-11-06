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Российские итоги HUAWEI XMAGE 2026 и выставка «Природа фотографии»

В наше безумное время хоть какая-то стабильность невероятно греет душу. Например, ежегодное подведение итогов фотоконкурса HUAWEI XMAGE, совмещенного с очередной фотовыставкой в Третьяковской галерее. Все ровно как год назад — поменялись только победители и их работы и тематика фотовыставки, в остальном событие уже стоит признать регулярным.

В этот раз, правда, российские итоги конкурса HUAWEI XMAGE подоспели чуть раньше итогов глобальных — о них мы расскажем неделей позже. Вероятно, тайминг продиктован как раз Государственной Третьяковской галереей, которой было важно запустить свою новую выставку в коллаборации с Huawei чуть пораньше.

Впрочем, сама по себе выставка к Huawei отношения не имеет. Это, как и год назад, попытка всмотреться в фотографии времен самого начала этого искусства (конец XIX-начало XX века) в перекличке с современными работами. Классические фото, выставленные в рамках «Природы фотографии», позволяют проследить эволюцию фотографического интереса к русской природе — от первых опытов, ориентированных на традиции живописи, до современных художественных практик. Можно увидеть, как фотография постепенно выработала собственный художественный язык и стала самостоятельным способом осмысления пейзажа.

Все началось со старательных «зарисовок» при помощи первых камер — без выраженной художественной задачи (работы Евгения Вишнякова, Николая Мещерина и Игоря Грабаря), просто применение новой техники при фиксации пейзажа. Но постепенно мы видим все больше художественного своеобразия и художественные эксперименты — как в работах Александра Родченко, где он традиционно для себя эспериментирует с композицией и ракурсом, так и в работах Николая Андреева, где он использует мягкорисующие объективы-монокли для создания особого настроения.

И все это перекликается с уже современными примерами фотографии — в том числе для фиксации художественных практик и экспериментов с печатью (например, на выставке представлены фото, напечатанные на доске).

И прямо в рамках «Природы фотографии» представлены избранные работы победителей фотоконкурса HUAWEI XMAGE 2026, работы для которого принимались с с 16 апреля по 31 августа этого года. Всего было подано 8 000 заявок, и из них жюри в лице старшего научного сотрудника Государственной Третьяковской Галереи Николая Ерофеева, преподавателя профиля магистратуры «Фотография» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Павла Самохвалова и архитектурного фотографа Сергея Полетаева выбрало 113 лучших работ.

Победители конкурса HUAWEI XMAGE 2026
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изображения (13)

13 выигравших первые места мы предлагаем вашему вниманию в галерее выше.

Часть из них представлена прямо в рамках выставки «Природа фотографии», часть — на отдельно стоящем стенде на лестничном пролете Третьяковской Галереи на Крымском валу. И снова, как и в прошлом году, очень любопытно отметить эволюцию фотоискусства — и насколько сильно удобство съемки влияет на возможность создавать оригинальные композиционно снимки. Про совершенство камер, даже встроенных в смартфоны — по сравнению с техникой 100-150-летней давности и говорить не стоит.

Ознакомиться же со всеми работами победителей российского конкурса HUAWEI XMAGE 2026 можно по этой ссылке.

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Теги: huawei, huawei xmage 2026, смартфон
huawei, huawei xmage 2026, смартфон
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