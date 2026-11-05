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Motorola представила флагман Signature 27 с батареей на 7000 мА·ч и EVS-сенсором за $1599

Компания Motorola раскрыла полные характеристики флагманского смартфона Signature 27, впервые представленного в сентябре. Новинка получила кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7000 мА·ч, 200-Мп перископическую камеру и отдельный сенсор для съемки быстро движущихся объектов.

Источник изображения: Motorola

Источник изображений: Motorola

Signature 27 оснащен 6,78-дюймовым дисплеем Extreme AMOLED Duo с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Панель использует технологию Tandem OLED с двумя светоизлучающими слоями. Заявленная пиковая яркость достигает 12 000 кд/м² при измерении на 1 % площади экрана. По данным Motorola, новый дисплей потребляет до 34 % меньше энергии и имеет на 121 % больший срок службы по сравнению с обычной AMOLED-панелью предыдущей модели.

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Смартфон комплектуется 12 или 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем емкостью 256 или 512 Гбайт. Для отвода тепла используется система ArcticMesh с термогелем, содержащим алмазные микрочастицы, и испарительной камерой площадью 8384 мм2. Ее конструкцию Motorola раскрыла еще во время сентябрьской презентации устройства.

Основная камера построена на 50-Мп сенсоре Sony LYTIA L910 с диафрагмой f/1,6 и оптической стабилизацией изображения. Ее дополняют 200-Мп перископический модуль с трехкратным оптическим приближением и 100-кратным гибридным зумом Super Zoom Pro, а также 50-Мп сверхширокоугольная камера с автофокусом и углом обзора 122°. Фронтальная камера получила 50-Мп сенсор. Предусмотрена запись видео в разрешении 8K при 30 кадрах в секунду и 4K при частоте до 120 кадров в секунду.

Отдельной особенностью Signature 27 стал сенсор Event Vision Sensor (EVS), предназначенный для съемки движущихся объектов. Он регистрирует изменения интенсивности света на уровне отдельных пикселей независимо от основных камер. Полученные данные используются функцией Action Shot для уменьшения размытия движущихся объектов, в том числе при недостаточном освещении. Motorola называет Signature 27 первым смартфоном с отдельным сенсором такого типа.
Global Blog

Источник изображения: Motorola

Емкость кремний-углеродного аккумулятора выросла на 35 % по сравнению с предшественником и составляет 7000 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 90 Вт, беспроводная на 50 Вт и обратная зарядка других устройств. В Германии, согласно примечанию производителя к спецификациям, предусмотрена версия с аккумулятором емкостью 5500 мА·ч.

Корпус смартфона имеет алюминиевую рамку и защитное стекло Gorilla Glass Ceramic 3. Устройство соответствует стандартам IP68 и IP69 по защите от пыли и воды, а также прошло испытания по MIL-STD-810H. Габариты составляют 162,01 × 77,04 × 7,99 мм, масса — 227 г. Звуковую систему со стереодинамиками настроили специалисты Bang & Olufsen.

Новинка работает под управлением Android 17 и получит семь крупных обновлений операционной системы. Motorola также подтвердила совместимость Signature 27 с GrapheneOS — защищенной версией Android, о сотрудничестве с разработчиками которой компания объявила летом. Сроки появления соответствующей прошивки пока не названы.

Источник изображения: Motorola

Motorola Signature 27 поступит в продажу в Европе, странах Ближнего Востока и Африки 16 ноября. Предусмотрены два варианта оформления корпуса — Pantone Coal Smoke и Pantone Capulet Olive. Рекомендованная цена для европейского рынка составляет €1899, хотя в отдельных странах смартфон предложат за €1399. В США стоимость начинается от $1599.

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Теги: motorola, signature, смартфон, qualcomm
motorola, signature, смартфон, qualcomm
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