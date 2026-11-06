Сегодня 06 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Сверхпрочный смартфон Honor X8e поступил...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Сверхпрочный смартфон Honor X8e поступил в продажу в России за 32 999 рублей

В России стартовали продажи сверхпрочного смартфона Honor X8e, отличающегося ёмкой батареей и высокой устойчивостью к воздействию влаги и пыли. Смартфон также получил массивную батарею на 7700 мА·ч, рассчитанную на работу до шести лет без потери ёмкости, что позволяет его использовать как для работы, так и для поездок и активного отдыха.

Honor X8e оснащён восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 685 в сочетании с 6 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт встроенной.

Экран с диагональю 6,87 дюйма поддерживает разрешение 1592 × 720 пикселей с частотой обновления 120 Гц, обеспечивая плавную прокрутку интерфейса и воспроизведение анимаций. Пиковая яркость составляет 1020 кд/м2. Для снижения нагрузки на глаза при длительном просмотре используется технологии защиты зрения Honor Eye Comfort и функция «Динамическая яркость». Улучшенное управление мокрыми руками помогает пользоваться устройством под дождем.

Для фото- и видеосъёмки предусмотрена основная 108-Мп основная камера с диафрагмой f/1,75 и поддержкой ночного, портретного, панорамного и профессионального режимов, а также восьмикратного цифрового зума. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп. Смартфон поддерживает запись видео в разрешении Full HD.

Качественное звучание обеспечивают стереодинамики с возможностью усиления громкости до 400 %. В адаптивном режиме громкость музыки, видео и навигационных подсказок на улице автоматически повышается. Для управления устройством используется MagicOS 10 на базе Android 16. В смартфоне имеется ИИ-кнопка, позволяющая одним нажатием получить доступ к ИИ-сервисам, включая «ИИ-воспоминания», «Круг для поиска», «ИИ-ластик» и «ИИ-заметки».

По защите от влаги и пыли смартфон соответствует стандартам IP68, IP69 и IP69K. Согласно заявлению производителя, аппарат прошёл испытания воздействием горячей воды и пара при температуре 85 °C, 24 часа в среде с повышенной влажностью и концентрацией соли, а также 10 000 циклов погружения в воду. Есть функция очистки динамиков от воды и пыли, которая запускается одним касанием. Также предусмотрен подводный режим для съёмки под водой.

Сертификат SGS 5 звезд подтверждает ударопрочность устройства. Его корпус с защитой 360° выдерживает падения с высоты до 2,5 м. Также смартфон прошёл испытания на 800 000 нажатий на экран, 210 000 нажатий кнопки питания и 15 000 подключений к USB-порту. Толщина корпуса составляет 8,3 мм, а вес — около 218,5 г.

Honor X8e доступен с 6/256 Гбайт памяти в чёрном, золотистом и оранжевом цветах по цене 32 999 руб.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про мобильные телефоны

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Honor представила среднебюджетный смартфон X9e s, у которого в России есть брат-близнец
Honor представила геймерские смартфоны с батареями до 12 070 мА·ч и флагманскими Snapdragon
Сверхпрочный смартфон Honor X9e Pro с батареей на 11 000 мА·ч поступил в продажу в России
Motorola представила флагман Signature 27 с батареей на 7000 мА·ч и EVS-сенсором за $1599
Продажи смартфонных чипов Qualcomm рухнули на 26 % — но ещё больше инвесторов напугал прогноз на будущее
Дорогая память перекраивает рынок смартфонов: ZTE пришлось опровергать слухи о продаже бизнеса
Материалы по теме
Honor представила среднебюджетный смартфон X9e s, у которого в России есть брат-близнец

Honor представила среднебюджетный смартфон X9e s, у которого в России есть брат-близнец

Honor представила геймерские смартфоны с батареями до 12 070 мА·ч и флагманскими Snapdragon

Honor представила геймерские смартфоны с батареями до 12 070 мА·ч и флагманскими Snapdragon

Сверхпрочный смартфон Honor X9e Pro с батареей на 11 000 мА·ч поступил в продажу в России

Сверхпрочный смартфон Honor X9e Pro с батареей на 11 000 мА·ч поступил в продажу в России

Motorola представила флагман Signature 27 с батареей на 7000 мА·ч и EVS-сенсором за $1599

Motorola представила флагман Signature 27 с батареей на 7000 мА·ч и EVS-сенсором за $1599

Продажи смартфонных чипов Qualcomm рухнули на 26 % — но ещё больше инвесторов напугал прогноз на будущее

Продажи смартфонных чипов Qualcomm рухнули на 26 % — но ещё больше инвесторов напугал прогноз на будущее

Дорогая память перекраивает рынок смартфонов: ZTE пришлось опровергать слухи о продаже бизнеса

Дорогая память перекраивает рынок смартфонов: ZTE пришлось опровергать слухи о продаже бизнеса

Теги: honor, смартфон, россия
honor, смартфон, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Claude научился следить за деньгами пользователей: теперь ИИ-чат-бот можно подключить к банковским счетам
Очередное обещание Маска уже не кажется фантастикой: SpaceX может догнать Google по мощностям ИИ-ЦОД за полтора года
OpenAI убирает зависимость от подписок ChatGPT: корпоративные клиенты теперь приносят больше половины выручки
«Рам Альтман» переобулся: глава OpenAI заявил, что не хочет отбирать оперативную память у пользователей
В Гонконге застряли 600 тыс. ускорителей Nvidia H200 — Китай не хочет пускать к себе чипы конкурентов
ИИ ускорил развитие моделей Anthropic почти вдвое —  самосовершенствование создаёт новые риски 24 мин.
Выйти в интернет с IP-адресом Белого дома оказалось платной услугой за несколько долларов 44 мин.
Nvidia отметила 20-летие легендарной GeForce 8800 GTX выпуском игры про распаковку GeForce 8800 GTX — с RTX 4070 в «минималках» 11 ч.
ИИ-агенты OpenAI выявили почти 1000 уязвимостей в ядре Linux 12 ч.
OpenAI представила GPT-6 Cyber — свою лучшую ИИ-модель для защиты от киберугроз 12 ч.
Всё-таки «Тарков» в космосе: Никита Буянов подтвердил связь Fragmentary Order и Escape from Tarkov 12 ч.
Приложение Xbox для ПК стало запускаться на 60 % быстрее, а сервис Xbox Cloud Gaming получил новый интерфейс 13 ч.
Герои, бандиты и красоты Вайс-Сити: Rockstar показала 39 новых скриншотов GTA VI 14 ч.
Геймплея нет, купи футболку: Bethesda выпустила фирменную одежду по The Elder Scrolls VI: Sentinel, чтобы фанаты могли «показать свой ажиотаж» 15 ч.
Anthropic смягчила запрет на клонирование популярных игр через Claude Code 15 ч.
CPS PCCooler — семейство кулеров, СЖО, корпусов и БП для самых мощных рабочих станций 25 мин.
Сверхпрочный смартфон Honor X8e поступил в продажу в России за 32 999 рублей 37 мин.
Aina представила массивный умный перстень с экраном, джойстиком и микрофоном для ИИ 10 ч.
Дефицит памяти раздул мировой рынок DRAM почти в пять раз — Samsung захватила 38 % 10 ч.
Sony сообщила, что разработка PlayStation 6 идёт по графику — а продажи PS5 достигли 97,9 млн консолей 11 ч.
Apple удвоит поставки MacBook Neo в 2027 году — бюджетный ноутбук оказался хитом 11 ч.
Blue Origin отложила запуск New Glenn на январь — ремонт стартовой площадки после взрыва затягивается 12 ч.
SanDisk сделала ставку на HBF, но выпускать её пока негде, поскольку Kioxia выбрала иной путь развития памяти 13 ч.
Motorola представила флагман Signature 27 с батареей на 7000 мА·ч и EVS-сенсором за $1599 13 ч.
Роботы на GPT-6 умеют творить без предварительного обучения, но пока не могут нормально работать руками — в Unitree объяснили почему 13 ч.