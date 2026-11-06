Сверхпрочный смартфон Honor X8e поступил в продажу в России за 32 999 рублей

В России стартовали продажи сверхпрочного смартфона Honor X8e, отличающегося ёмкой батареей и высокой устойчивостью к воздействию влаги и пыли. Смартфон также получил массивную батарею на 7700 мА·ч, рассчитанную на работу до шести лет без потери ёмкости, что позволяет его использовать как для работы, так и для поездок и активного отдыха.

Honor X8e оснащён восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 685 в сочетании с 6 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт встроенной.

Экран с диагональю 6,87 дюйма поддерживает разрешение 1592 × 720 пикселей с частотой обновления 120 Гц, обеспечивая плавную прокрутку интерфейса и воспроизведение анимаций. Пиковая яркость составляет 1020 кд/м2. Для снижения нагрузки на глаза при длительном просмотре используется технологии защиты зрения Honor Eye Comfort и функция «Динамическая яркость». Улучшенное управление мокрыми руками помогает пользоваться устройством под дождем.

Для фото- и видеосъёмки предусмотрена основная 108-Мп основная камера с диафрагмой f/1,75 и поддержкой ночного, портретного, панорамного и профессионального режимов, а также восьмикратного цифрового зума. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп. Смартфон поддерживает запись видео в разрешении Full HD.

Качественное звучание обеспечивают стереодинамики с возможностью усиления громкости до 400 %. В адаптивном режиме громкость музыки, видео и навигационных подсказок на улице автоматически повышается. Для управления устройством используется MagicOS 10 на базе Android 16. В смартфоне имеется ИИ-кнопка, позволяющая одним нажатием получить доступ к ИИ-сервисам, включая «ИИ-воспоминания», «Круг для поиска», «ИИ-ластик» и «ИИ-заметки».

По защите от влаги и пыли смартфон соответствует стандартам IP68, IP69 и IP69K. Согласно заявлению производителя, аппарат прошёл испытания воздействием горячей воды и пара при температуре 85 °C, 24 часа в среде с повышенной влажностью и концентрацией соли, а также 10 000 циклов погружения в воду. Есть функция очистки динамиков от воды и пыли, которая запускается одним касанием. Также предусмотрен подводный режим для съёмки под водой.

Сертификат SGS 5 звезд подтверждает ударопрочность устройства. Его корпус с защитой 360° выдерживает падения с высоты до 2,5 м. Также смартфон прошёл испытания на 800 000 нажатий на экран, 210 000 нажатий кнопки питания и 15 000 подключений к USB-порту. Толщина корпуса составляет 8,3 мм, а вес — около 218,5 г.

Honor X8e доступен с 6/256 Гбайт памяти в чёрном, золотистом и оранжевом цветах по цене 32 999 руб.