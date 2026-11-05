Акции чипмейкеров и операторов дата-центров обрушились после победы демократов на выборах в США

Американский технологический сектор столкнулся с масштабной распродажей акций на фоне опасений, что победа демократов на промежуточных выборах в США приведёт к ужесточению контроля за строительством дата-центров и замедлит развитие ИИ-инфраструктуры. Инвесторы также стали сомневаться, насколько оправданными окажутся огромные расходы технологических компаний на развитие ИИ.

По данным Reuters, индекс Nasdaq 100 за торговую сессию 5 ноября снизился на 4,5 %, поставив под угрозу около $1,8 трлн совокупной рыночной стоимости входящих в него компаний. Индекс полупроводников Philadelphia Semiconductor (SOX) потерял 8,4 % и опустился до минимального уровня более чем за шесть месяцев. Среди крупнейших компаний отрасли заметно подешевели акции Nvidia и Broadcom.

Одной из причин распродажи стали опасения относительно дальнейшего развития американской инфраструктуры для искусственного интеллекта. После победы демократов, получивших контроль над обеими палатами Конгресса, инвесторы стали ожидать более пристального внимания властей к строительству дата-центров. Дополнительным фактором выступило недовольство местных жителей появлением новых объектов, которые требуют значительных объёмов электроэнергии и другой инфраструктуры. По оценке аналитиков UBS, около 30 % запланированного увеличения мощностей американских дата-центров к 2028 году может оказаться под угрозой из-за возможной приостановки строительства.

Сильнее всего пострадали компании, непосредственно связанные с развитием ИИ-инфраструктуры. Акции оператора облачных вычислений CoreWeave подешевели на 12 %, а Nebius — на 15,2 %. Бумаги Applied Digital, Cipher Digital и IREN потеряли более 14 % каждая. Давление распространилось также на поставщиков оборудования и электроэнергии для дата-центров: GE Vernova подешевела примерно на 6 %, а Constellation Energy на 3 %. Акции Amazon и Alphabet снизились соответственно на 2,5 % и 1,4 %.

Bloomberg, в свою очередь, обращает внимание на более масштабное перераспределение капитала между рынками. На предварительных торгах фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0,8 %, тогда как контракты на S&P 500 прибавили 0,1 %. Биржевой фонд, отслеживающий акции американских производителей чипов, потерял почти 4 %. При этом европейский индекс Stoxx 600 превысил предыдущий рекорд закрытия, а в Азии ситуация оказалась неоднозначной: на фоне роста отдельных региональных рынков акции Samsung Electronics и SK hynix, двух крупных южнокорейских производителей памяти, подешевели более чем на 7 %.

Участники рынка связывают происходящее не только с политическими изменениями в США, но и с переоценкой перспектив ИИ-бизнеса. Инвесторы всё чаще стали задаваться вопросом, смогут ли технологические компании оправдать масштабные капитальные затраты на строительство дата-центров и закупку оборудования достаточной прибылью. На этом фоне часть капитала стала перемещаться в другие отрасли и регионы, которые могут выиграть от замедления роста расходов на ИИ, снижения цен на энергоносители и изменения экономической политики США.

Дополнительное давление на полупроводниковый сектор оказали финансовые результаты Qualcomm. Компания потеряла около 12 % рыночной стоимости после публикации прогноза, который разочаровал инвесторов. Производитель также сообщил о более слабых, чем ожидалось, продажах чипов для смартфонов за квартал. В итоге, распродажа затронула не только компании, связанные с инфраструктурой искусственного интеллекта, но и производителей мобильных процессоров.