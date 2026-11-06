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Интернет-трафик в России вырастет на 20 % за год, хотя россияне не стали больше ходить в Сеть

Интернет-трафик в России по итогам 2026 года может вырасти на 20 %, но это вовсе не означает, что россияне стали больше пользоваться интернетом. За этой цифрой скрывается масштабная перестройка сетевой инфраструктуры: европейское направление практически перестало расти, мобильный трафик сокращается, а нагрузка перераспределяется между фиксированными сетями и внутренними маршрутами.

Источник изображений: Conny Schneider / unsplash.com

Источник изображений: Conny Schneider / unsplash.com

В России вырос интернет-трафик, но структуры и скорость его изменений преобразились. Заметно вырос объем данных, которые проходят через крупные точки обмена трафиком. В сети точек обмена Piter-IX он в сентябре показал 1,3 Тбит/с, и это на 24 % больше, чем год назад; MSK-IX с января по сентябрь отметилась общим ростом трафика на 13–17 %, пиковые значения увеличились с 8,3 до 9,4 Тбит/с.

По разным направлениям наблюдаются разные показатели роста. Европейский сегмент трафика за год вырос на 20 % на входящем (с 5 до 6 Тбит/с) и на 15–25 % на исходящем (с 3,6 до 4,3 Тбит/с) направлениях. Значительный прирост наблюдался в 2025 году, а в 2026 году трафик «вышел на плато», рассказали в «Глобалнете». Значительно увеличился российский сегмент: входящий вырос на 55 % (с 3,8 до 6 Тбит/с), исходящий — на 40 % (с 6 до 8,3 Тбит/с). «Транстелеком» по итогам трёх кварталов 2026 года сообщил о годовом росте клиентского трафика на 14 %; доля зарубежного трафика увеличилась с 29 % до 32 %.

2025 год не успел ознаменоваться падением мобильного трафика — эта тенденция обозначилась уже в первой половине 2026 года из-за регулярных ограничений доступа. По итогам года снижение может показать 5–10 %. Негативную динамику здесь эксперты связывают с мессенджерами WhatsApp и Telegram, чья работа была ограничена; значительную нагрузку создавал Telegram, который использовался не только для общения, но и для потребления медиаконтента. «Макс» и другие приложения с тех пор пропорционального прироста не показали.

По итогам 2026 году интернет-трафик в России вырастет не менее чем на 20 %, говорят эксперты. Увеличатся и российский, и зарубежный трафик, хотя граница между ними размыта: некоторые отечественные интернет-ресурсы размещаются на мощностях за границей, и особенности маршрутизации таковы, что и между двумя точками России трафик может проходить через зарубежные точки. Зарубежный трафик может расти за счёт репозиториев ПО, передовых моделей искусственного интеллекта из Китая и США, за счёт приложений и обновлений Google Android и Apple iOS, а также иного ПО. Кроме того, 19 ноября состоится выход GTA VI, и в ближайшие последующие дни трафик этой игры может стать доминирующим.

Внутренний российский трафик растёт за счёт отечественных ИИ-моделей и сервисов, сети видеокамер и новых ресурсов. Российские сервисы генерируют больше трафика, чем зарубежные — те запускали на территории страны кеширующие серверы, а отечественные службы нередко обходятся без них, и трафик до каждого пользователя может направляться по длинному маршруту. Наконец, через Россию может проходить транзитный трафик между Европой и Азией — отечественные компании сдают свои каналы в аренду зарубежным телеком-операторам, знают пропускную способность этих линий, но не точный объём передаваемых данных.

Мировой трафик в 2025 году вырос на 19 %, гласит оценка Cloudflare; ежегодный прирост международного трафика за последние четыре года составляет 24 %, подсчитали в TeleGeography. Плато по европейскому трафику может объясняться не падением интереса, а потолком, предполагают эксперты: около 20 операторов в этом году договорились о моратории на расширение каналов в Европу.

Зарубежный трафик перемещается с мобильных сетей на фиксированные, говорят эксперты. Мобильный трафик в I квартале сократился на 7,8 %, во II квартале показал снижение на 6 %, а фиксированный во II квартале подскочил на 55 %, подсчитали в Минцифры. Сам по себе прирост общего трафика отвечает мировым тенденциям: крупнейшая точка обмена трафиком во Франкфурте за десять месяцев показала прирост на 15 %; а крупнейшая точка в Бразилии IX.br за год отметилась ростом на 24 %.

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Теги: россия, трафик, интернет
россия, трафик, интернет
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