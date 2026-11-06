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МКС прошла последнюю перед пенсией модернизацию энергосистемы — мощность генерации выросла на треть

5 ноября 2026 года NASA завершило пятилетнюю модернизацию энергосистемы Международной космической станции. Астронавт NASA Аннил Менон (Anil Menon) и канадский астронавт Джошуа Катрик (Joshua Kutryk) установили и развернули восьмую, последнюю солнечную батарею iROSA поверх старой солнечной панели на МКС. Программа модернизации почти на 34 % увеличила мощность генерации на станции: со 160 до 215 кВт.

Солнечные панели Источник изображения: Redwire Space

Солнечные панели iROSA в отсеке грузового корабля SpaceX Dragon. Источник изображения: Redwire Space

Согласно текущим планам России и США, совместная эксплуатация станции продлена с 2028 до 2030 года. Тем самым модернизация завершена буквально в последние годы существования МКС. Согласно сообщениям NASA, повышение мощности генерации на станции также будет играть важную роль в процессе её безопасного сведения с орбиты. В то же время повышенная мощность электроснабжения необходима для проведения новых экспериментов на орбите и обслуживания коммерческих полезных нагрузок.

Проект гибких солнечных панелей iROSA компании Redwire Space уникален сам по себе. В сложенном состоянии каждый элемент батареи представляет собой трёхметровый рулон массой 340 кг, который после установки раскрывается до рабочей длины около 19 м. Развёртывание происходит без электродвигателя: упругие элементы из углепластикового композита, предварительно туго свёрнутые в рулоне, самостоятельно распрямляются и раскрывают солнечные панели. Каждая новая батарея обеспечивает около 8 кВт электрической мощности. При этом панели iROSA устанавливаются поверх существующих солнечных панелей, частично затеняя их, но не заменяя полностью.

Восьмая и последняя установка оказалась непростой. После подключения электрических кабелей наземные специалисты обнаружили, что измеряемый ток составляет примерно половину от ожидаемой величины. Поэтому астронавтам пришлось дождаться следующего прохождения станции через тень Земли, чтобы безопасно отсоединить и проверить разъём. После повторного подключения параметры нормализовались, и экипаж получил разрешение на раскрытие панели. Сам процесс развёртывания занял около 10 минут, тогда как выход в космос длился практически семь часов. Причину первоначального сбоя NASA пока не установило или предпочло не разглашать.

По данным NASA, установка всех восьми панелей iROSA увеличила доступную генерирующую мощность МКС примерно со 160 до 215 кВт — почти на 34 %. Модернизация потребовала 18 выходов в открытый космос для подготовки оборудования и монтажа панелей. Дополнительная генерация электроэнергии должна обеспечить работу станции в оставшиеся годы эксплуатации, включая период подготовки к её контролируемому сведению с орбиты, запланированному на 2030 год.

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Теги: мкс, солнечные батареи
мкс, солнечные батареи
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