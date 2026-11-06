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Браузер Vivaldi обновился — новый блокировщик рекламы, отсутствие слежки и полностью настраиваемый интерфейс

Команда разработчиков Vivaldi представила крупное обновление этого браузера для энтузиастов. Встроенный блокировщик слежки и рекламы был полностью переработан. Панель вертикальных вкладок научилась минимизироваться и раскрываться при наведении курсора, а новая функция позволяет скопировать ссылку без «хвоста» из параметров отслеживания, которые часто к ним добавляют.

Источник изображений: Vivaldi

Источник изображений: Vivaldi

Встроенный в браузер Vivaldi обновлённый блокировщик рекламы и трекеров предлагает четыре уровня защиты на выбор:

  • Отключено: встроенный блокировщик полностью выключен.
  • Базовый: блокирует большинство известных трекеров и часть рекламы.
  • Строгий: блокирует больше трекеров и объявлений; некоторые сайты могут отображаться некорректно.
  • Агрессивный: блокирует практически все трекеры и рекламу; некоторые сайты могут отображаться некорректно.

Уровень защиты можно выбрать в настройках или при первом запуске Vivaldi, причём есть возможность задать разные настройки для каждого конкретного сайта и на каждом устройстве пользователя. Чтобы настроить уровень для конкретного сайта, достаточно нажать на значок щита в адресной строке и выбрать необходимый режим.

Разработчики также предусмотрели возможность создания пользовательских уровней. В них можно самостоятельно задать все параметры и полностью контролировать выбор списков блокировки. Добавить собственный список можно как по внешней ссылке, так и из файла. Новый инструмент для блокировки рекламы и трекеров также доступен в версиях Vivaldi для Android и iOS.

Новая функция «Расширение панели вкладок при наведении» делает вертикальную панель вкладок узкой — на ней отображаются только иконки сайтов, что освобождает максимум места для содержимого. При наведении курсора вертикальные вкладки автоматически разворачиваются, чтобы отобразить полные заголовки.

Закреплённые вкладки на вертикальных панелях вкладок также были переработаны и теперь отображаются в виде горизонтальных иконок в компактной сетке. Старый вариант можно легко вернуть в настройках.

В контекстном меню добавилась функция «Копировать чистую ссылку» — перед копированием из ссылки удаляются параметры отслеживания, что позволяет сохранить конфиденциальность и поделиться только адресом самой страницы, без лишних данных.

Режим чтения теперь открывается быстрее, а прокрутка стала более плавной.

«Мы не входим в олигархию больших технологических компаний, и наш бизнес не зависит от сбора данных о вас — нам не нужно знать, когда вы решите купить новую зубную щётку. В то время как большинство разработчиков браузеров превращают вашу активность в сети в данные для создания профилей на продажу, Vivaldi предлагает европейскую альтернативу, где уважают вашу конфиденциальность», — написали разработчики браузера в комментариях к обновлению.

Vivaldi — бесплатный кроссплатформенный браузер, разработанный компанией Vivaldi Technologies на основе движка Blink. Соучредителем Vivaldi Technologies выступил Джон Стивенсон фон Тетцнер (Jon Stephenson von Tetzchner), бывший генеральный директор Opera Software. В Vivaldi включены многие возможности, присутствовавшие в классическом браузере Opera.

В то время как Chrome, Edge и другие браузеры наперегонки наполняются ИИ-функциями, разработчики альтернативного браузера Vivaldi придерживаются противоположной точки зрения и хотят «сохранить человеческий подход к просмотру веб-страниц». «Вы можете превратить Vivaldi практически во что угодно, — утверждает Тетцнер. — Мы стараемся адаптироваться к людям. Это философия дизайна».

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Теги: vivaldi, обновление, блокировщики рекламы, вкладки, интерфейс
vivaldi, обновление, блокировщики рекламы, вкладки, интерфейс
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