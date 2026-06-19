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Никакого ИИ в браузере — Vivaldi пообещала «сохранить человеческий подход к просмотру веб-страниц»

В то время как Chrome, Edge и другие браузеры наперегонки наполняются ИИ-функциями, разработчики альтернативного браузера Vivaldi придерживаются противоположной точки зрения и хотят «сохранить человеческий подход к просмотру веб-страниц». Они утверждают, что 95 % пользователей их браузера также против навязываемых им нейросетевых инструментов. Своим мнением по этому вопросу поделился соучредитель Vivaldi Джон Стивенсон фон Тетцнер (Jon Stephenson von Tetzchner).

Источник изображений: Vivaldi

Источник изображений: Vivaldi

Тетцнер в далёком 1995 году был соучредителем компании, разработавшей классическую версию браузера Opera, не основанную на коде Chromium. Он является убеждённым противником интеграции ИИ в браузеры и утверждает, что подавляющее большинство пользователей придерживаются того же мнения, которое кратко можно выразить фразой: «Черт возьми, нет!».

Vivaldi публично выступила против функций ИИ в своём браузере, заявив о желании «сохранить человеческий подход к просмотру веб-страниц». Тетцнер отметил, что такая политика прямо противоположна тому, что делают другие компании-разработчики браузеров. Он утверждает, что конкуренты — Brave, Chrome, Edge, Firefox, Opera и Safari наполняют свои браузеры невостребованными инструментами ИИ, вместо того чтобы создавать действительно полезные функции.

«Вы можете превратить Vivaldi практически во что угодно , — утверждает Тетцнер. —Мы стараемся адаптироваться к людям. Это философия дизайна» . На сегодняшний день Vivaldi, по его словам, насчитывает около 4 млн пользователей и продолжает расти. На фоне внедрения ИИ-инструментов в другие браузеры, он отметил«большой приток новых пользователей» Vivaldi. Тетцнер говорит, что 95 % ответов пользователей Vivaldi на вопрос о желании иметь функции ИИ в браузере, варьируются от «нет» до «категорически нет».

Тетцнер скептически относится к инструментам ИИ для управления вкладками: «Я думаю, мы можем помочь вам организовать их без использования ИИ». Он отметил стеки вкладок, мозаичное расположение вкладок и рабочие пространства Vivaldi, которые предоставляют дополнительные способы организации вкладок.

Тетцнер категорически против добавления любых инструментов для работы с криптовалютой в браузеры. «Блокчейн может быть интересной технологией в некоторых аспектах, но, похоже, это технология, которая ищет проблему для решения, — считает он. — В то время как криптовалюта — это мошенничество. Так хотим ли мы добавлять мошеннические схемы? Нет, не хотим».

По мнению Тетцнера, внедрение ИИ в браузеры предполагает предоставление крупным технологическим компаниям всё большего количества личных данных, тем самым ставя под удар конфиденциальность пользователей. «Это не преувеличение, — считает он. — Это история, которая повторялась слишком часто, особенно с компаниями социальных сетей». В качестве примера он привёл Facebook, который, по его мнению, эволюционировал из компании, которая связывала семью и друзей, в алгоритмическую ленту, которая решает, что пользователю стоит увидеть.

«Существует много скептицизма по поводу того, что всё зашло слишком далеко и слишком быстро. Это навязывается людям. И вопрос в том: зачем такая спешка? — задаётся вопросом Тетцнер. — Я думаю, что крупные технологические компании временами доказывали, что идут своим собственным путём. Они не слушают. Они уже нанесли немалый ущерб сбором данных и своими алгоритмами контента, и я думаю, что это следующий шаг в этом направлении».

Тетцнер рассматривает Vivaldi как часть противодействия крупным технологическим компаниям. Он отметил, что Vivaldi «из коробки» включает Proton VPN с неограниченным бесплатным трафиком. Браузер Vivaldi доступен на всех видах устройств и операционных систем — Android, iOS, Linux, macOS и Windows.

Он также рассказал, что год назад перешёл на Linux, «голосуя ногами» против интеграции ИИ и сбора данных. «Мне немного стыдно, как долго я пользовался Windows, — говорит он, описывая список своих претензий к операционной системе Microsoft. — Я просто не думаю, что мне следует заходить в облако, чтобы войти в свой компьютер. Я не думаю, что должна быть какая-либо автоматическая загрузка данных с моего компьютера».

Тетцнер упомянул распространённые претензии к последней версии ОС Windows, в том числе спорную функцию Recall на основе ИИ, синхронизацию папок Microsoft OneDrive без запроса и прекращение обновлений безопасности Windows 10 для миллионов ПК, всё ещё работающих под управлением этой ОС.

«Я не говорю, что любая интеграция ИИ плоха, — заключил Тетцнер. — Я просто говорю, что это не является нашим приоритетом, и мы считаем, что можем придумать множество крутых функций и без использования ИИ в браузере».

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Теги: vivaldi, искусственный интеллект, конфиденциальность, браузеры
vivaldi, искусственный интеллект, конфиденциальность, браузеры
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