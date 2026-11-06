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Китайцы придумали фанерный нос для ракеты — он дешевле композитного и не вредит атмосфере

Обтекатели для ракет-носителей — это недешёвый расходный материал из алюминия или углепластика. Для экономии некоторые компании делают их возвращаемыми — на парашютах. В Китае решили не усложнять и предложили делать обтекатели из обычной фанеры — это будет экологически чисто и недорого.

Источник изображения: Light Year Explorer

Источник изображения: Light Year Explorer

Так, головной обтекатель ракеты-носителя с наружной оболочкой из фанеры разработала и изготовила китайская аэрокосмическая компания Light Year Explorer. Необычная для сферы ракетостроения конструкция предназначена для снижения стоимости производства и ускорения выпуска ракетных компонентов, необходимых для увеличения частоты коммерческих запусков.

Для достижения требуемой прочности обтекателя его основу составил внутренний металлический каркас, тогда как обшивка обтекаемой аэродинамической формы была изготовлена из фанеры небольшой плотности.

Диаметр деревянного обтекателя составляет 4,2 м. Он рассчитан на применение в коммерческих ракетах, выводящих на орбиту как группы небольших спутников, так и отдельные крупные аппараты. По заявлению разработчика, конструкция сопоставима с традиционными композитными обтекателями по массе, жёсткости, радиопрозрачности и способности снижать акустические нагрузки. При этом использование фанеры должно существенно сократить затраты на материалы и время изготовления.

Сам обтекатель предназначен для защиты полезной нагрузки (спутников) от аэродинамического давления при прохождении ракетой плотных слоёв атмосферы, а также от нагрева и интенсивных акустических воздействий. После подъёма ракеты на необходимую высоту секции обтекателя отделяются, освобождая полезную нагрузку.

Экологический фактор также играет свою роль. Частицы металла от традиционных обтекателей могут долго оставаться в атмосфере, ухудшая её химический и физический состав, тогда как деревянные обтекатели даже в процессе горения не выделят ничего, кроме сажи — частиц углерода.

По уверениям компании, в настоящий момент фанерный обтекатель проходит подготовку к сертификации и вскоре может найти заказчиков. Также компания производит другие компоненты ракет — от топливных баков из нержавеющей стали до гофрированных металлических частей корпусов.

Китайцы не первые, кто заинтересовался деревом для корпусов ракет и спутников. Ровно два года назад в космос был отправлен 10-см японский кубсат LignoSat со стенками из магнолии. В конце декабря 2024 года его выбросили с МКС в свободный полёт по орбите. Вскоре связь с ним прервалась, но вряд ли по причине использования дерева для корпуса. Японцы намерены повторить эксперимент будущей весной. Возможно, к тому времени в космос уже полетит китайская ракета с носом из фанеры.

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Теги: китайские технологии, дерево, ракета-носитель
китайские технологии, дерево, ракета-носитель
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