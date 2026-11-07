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Ноябрьские игровые релизы грозят опустошить офисы — сотрудники массово берут выходные

Ноябрь 2026 года оказался богат на долгожданные игровые релизы, вызывающие прилив ностальгии. На этой неделе вышли World of Warcraft: Forever и ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time. До выпуска Grand Theft Auto VI, назначенного на 19 ноября после 13 лет ожидания, осталось меньше двух недель. Такое стечение обстоятельств создаёт сложности для работодателей: многие игроки одновременно просят отпуска и выходные.

Источник изображения: rockstargames.com

Источник изображения: rockstargames.com

World of Warcraft: Forever от Blizzard — новый взгляд на знаменитую многопользовательскую онлайн-игру. Версия по подписке возвращает игроков в переработанный оригинальный фэнтезийный мир. The Legend of Zelda: Ocarina of Time — полноценный ремейк хита 1998 года для Nintendo Switch 2; ещё его неожиданный анонс вызвал такую реакцию, что поклонники выкладывали в соцсетях видео со слезами радости. Наконец, GTA VI — один из самых ожидаемых релизов игровой индустрии и первая новая номерная часть серии со времён выхода GTA V в 2013 году.

По данным компании UKG, разрабатывающей системы управления персоналом, число предварительных заявок на выходной в день выпуска GTA VI примерно на 20 % превышает обычный уровень для сопоставимого периода перед Днём благодарения. На следующий день, 20 ноября, заявок примерно на 9 % больше обычного. Анализ охватывает около 2 млн работников США, хотя сами заявки не позволяют установить, сколько человек собираются посвятить свободное время именно игре.

Опрос Zety среди 1040 работающих американцев показал, что 11 % респондентов планируют взять выходной либо изменить рабочий график ради GTA VI. Среди мужчин таких оказалось 19 %, среди женщин — 7 %. Эти показатели отражают намерения участников опроса, а не число уже согласованных отпусков.

Источник изображения: x.com/Warcraft

Источник изображения: x.com/Warcraft

О планах поклонников знают и разработчики. Официальный аккаунт World of Warcraft в соцсети X поинтересовался у подписчиков, возьмут ли они выходной 4 ноября, в день американского запуска игры. Положительно ответили почти 60 % участников этого неформального опроса. Игроки также обменивались советами: например, брать выходной на следующий день после релиза, поскольку в США игра выходила во второй половине дня. Похожий вопрос о подаче заявления на отпуск обсуждали на Reddit и владельцы Nintendo Switch 2 перед выпуском Zelda.

Не обошлось без шуток о неизбежном падении производительности труда. В сентябре центровой Houston Rockets Стивен Адамс (Steven Adams) пошутил, что с выходом GTA VI ухудшатся результаты не только спортсменов, но и тренеров и специалистов по поиску игроков. На ноябрь он особых надежд не возлагал, но выразил осторожный оптимизм в отношении декабря.

Некоторые работодатели решили заранее пойти навстречу сотрудникам. Как рассказал Business Insider глава британского агентства Raptor PR Рана Рахман (Rana Rahman), он предоставил своей команде из девяти человек дополнительный день отпуска по случаю выхода GTA VI и купил каждому копию игры.

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Теги: wow, the legend of zelda, gta vi
wow, the legend of zelda, gta vi
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