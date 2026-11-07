Конкурент Starlink анонсировал собственную ракету — первый запуск намечен на 2028 год

AST SpaceMobile объявила о разработке ракеты-носителя Blacklift с возможностью повторного использования. Она предназначена для вывода спутников связи на низкую околоземную орбиту, а первый запуск намечен на конец 2028 года. В ракете будут использоваться разработанные Firefly Aerospace двигатели Miranda и Vira.

Техасская AST SpaceMobile формирует на низкой околоземной орбите группировку спутников BlueBird, предназначенных для прямой связи с немодифицированными смартфонами. На сегодняшний день компания уже запустила 13 аппаратов, в том числе восемь спутников версии Block 2. Площадь антенны каждого аппарата нового поколения составляет 223 м² — это крупнейшие антенны, когда-либо развёрнутые коммерческими спутниками на низкой околоземной орбите.

Для запуска BlueBird компания использовала американские ракеты SpaceX Falcon 9 и Blue Origin New Glenn, а также индийскую Launch Vehicle Mark-3. Однако AST SpaceMobile стремится к более глубокой вертикальной интеграции и решила разработать собственную ракету Blacklift. Работа начинается не с нуля: компания заключила соглашение с техасской Firefly Aerospace о поставке двигателей для первых трёх ракет и инженерной поддержке в течение трёх лет. В дальнейшем AST SpaceMobile намерена самостоятельно производить двигатели на новом предприятии в США по лицензии Firefly.

Речь идёт о двигателях первой ступени Miranda и верхней ступени Vira. Ни один из них ещё не использовался в космическом полёте, однако в их основе лежат технологии двигателей Reaver и Lightning, применяемых на ракете Firefly Alpha. Miranda уже прошёл более 175 огневых испытаний с суммарной наработкой свыше 4200 секунд. В AST SpaceMobile рассчитывают, что использование этих разработок позволит сократить традиционный цикл создания ракеты, который, по оценке компании, обычно занимает от пяти до десяти лет.

За двигатели для первых трёх ракет AST SpaceMobile заплатит $250 млн, ещё столько же предусмотрено за инженерную поддержку. Лицензионное соглашение оценивается примерно в $800 млн: $400 млн компания выплатит деньгами, а оставшуюся часть — собственными акциями. Таким образом, общая стоимость сделки составит около $1,3 млрд.

По заявлению AST SpaceMobile, Blacklift сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 20 т полезной нагрузки — до пяти спутников BlueBird за один запуск. Для сравнения, SpaceX указывает максимальную грузоподъёмность Falcon 9 на низкую околоземную орбиту на уровне 22,8 т.

Собственная ракета дополнит, а не заменит услуги сторонних операторов. AST SpaceMobile продолжит пользоваться их носителями: действующие соглашения предусматривают запуск в общей сложности более сотни спутников BlueBird в течение 2027 и 2028 годов.