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После взлома у Beget отобрали право регистрировать домены в зонах .RU и .РФ

Ставший жертвой кибератаки хостинг-проваайдер Beget, сообщивший о полной утере облачной инфраструктуры, потерял право регистрировать новые имена второго уровня в доменных зонах .RU и .РФ, а также принимать домены на обслуживание от других регистраторов.

Источник изображения: Beget

Источник изображения: Beget

Согласно данным Forbes, Координационный центр доменов .RU/.РФ заявил о приостановке аккредитации регистратора ООО «Бегет» с 3 ноября. На период запрета провайдеру запрещено регистрировать новые доменные имена второго уровня в зонах .RU и .РФ, а также принимать домены на обслуживание от других регистраторов. При этом он обязан поддерживать работоспособность всех доменов, зарегистрированных до приостановки аккредитации.

Как сообщил Beget, приостановка аккредитации — техническая мера, которую требуют регламенты КЦ, РосНИИРОС и Технического центра Интернет (ТЦИ). «Это не аннулирование и не лишение аккредитации, а стандартная часть протокола реагирования на инциденты», — пояснил провайдер.

«Вместе с КЦ, РосНИИРОС и ТЦИ мы согласовали план возобновления аккредитации. Сейчас мы следуем этому плану и работаем над тем, чтобы аккредитация и доступ к управлению доменами вернулись в ближайшее время», — добавили в компании.

По словам провайдера, по договорённости с КЦ и РосНИИРОС даты аннулирования доменов, у которых он является регистратором, перенесены. Поэтому компании не потеряют домены, которые сейчас не могут продлить. «Домены продолжат работать и не будут разделегированы, даже если срок регистрации закончится», — заверил Beget.

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Теги: beget, провайдер, домен, регистрация
beget, провайдер, домен, регистрация
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