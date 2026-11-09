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NFS уже не та: в Steam открылось тестирование безумных гонок на офисных креслах Need for Seat

Пока прославленная гоночная серия Need for Speed от Electronic Arts находится на вынужденной паузе, любители жажды скорости в видеоиграх вынуждены искать утешение на стороне.

Источник изображений: Deadleg Production

Источник изображений: Deadleg Production

Независимая индонезийская студия Deadleg Production представила новый геймплейный трейлер своей гоночной аркады Need for Seat. Ролик приурочен к старту в Steam публичного тестирования проекта.

Испытания позволят опробовать мультиплеер Need for Seat на шестерых, встроенный голосовой чат, новые (по сравнению с предыдущими тестами) карты, разницу в управлении «болидом» в помещении и на улице.

Как можно заметить по прикреплённому выше трейлеру, соревнования в Need for Seat проводятся не на гоночных машинах, а на офисных креслах. Колёса на месте — кататься можно, уходить в занос тоже.

«Хватайте своё кресло и затяните шнурки потуже! <...> Проходите повороты с заносом, накапливайте ускорение и используйте случайные усилители из коробок счастья, чтобы превратить гонку в настоящий хаос», — призывают авторы.

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Обещают онлайновый и локальный мультиплеер, уникальные характеристики каждого кресла и гонщика, таблицы лидеров, разнообразные трассы со странными препятствиями, безумными прыжками и короткими путями.

Need for Seat разрабатывается эксклюзивно для ПК (Steam) и не имеет сроков выхода. С точки зрения геймплея игра представляет собой смесь Need for Speed, Mario Kart и корпоративной эстетики. Поддержка русского языка не заявлена.

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Теги: need for seat, deadleg production, гоночная игра, аркада
need for seat, deadleg production, гоночная игра, аркада
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