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Больше никаких Burnout и Need for Speed: спустя 30 лет создания гоночных игр Criterion «целиком сосредоточена» на Battlefield

Принадлежащая Electronic Arts студия Criterion Games в 2026 году празднует 30-летие, однако для фанатов Burnout и Need for Speed этот юбилей больше похож на похороны гоночного наследия британского коллектива.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

Напомним, после выхода Need for Speed Unbound в 2022 году Criterion подключилась к работе над Battlefield 6, а в августе 2025-го была официально переименована в Criterion: a Battlefield Studio.

На организованном Electronic Arts праздновании 30-летия Criterion, куда пригласили представителей избранных игровых порталов (вроде IGN), собрались «не для того, чтобы говорить о прошлом».

Criterion помогала с разработкой Battlefield 1, Battlefield 5, Battlefield 2042 и теперь Battlefield 6

Criterion помогала с разработкой Battlefield 1, Battlefield 5, Battlefield 2042 и теперь Battlefield 6

По словам вице-президента и генерального менеджера студий Battlefield в Европе Ребекки Кутаз (Rebecka Coutaz), в нынешней Criterion нет места Burnout и Need for Speed: «Мы целиком сосредоточены на Battlefield».

«Острота, кинематографичность, мгновенное вознаграждение <...> — всё это сильные стороны Criterion, восходящие ещё к Black. Да, раньше было больше тачек и меньше пушек, но игровой опыт остался той же интенсивности», — уверяет Кутаз.

В IGN полагают, что Need For Speed Unbound будет последней гоночной игрой в истории Criterion

В IGN полагают, что Need For Speed Unbound будет последней гоночной игрой в истории Criterion

Зимой 2025 года покойный руководитель франшизы Battlefield Винс Зампелла (Vince Zampella) обещал возвращение Need For Speed «в новом и интересном формате». Вероятно, Criterion в этом участвовать уже не будет.

«Вопрос в том, <...> довольны ли сотрудники студии с 30-летней историей создания гоночных игр перспективой в обозримом будущем работать над одной-единственной серией шутеров», — поинтересовались напоследок в IGN.

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Теги: burnout, need for speed, battlefield, criterion games, electronic arts
burnout, need for speed, battlefield, criterion games, electronic arts
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