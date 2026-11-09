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«Абеляр, расчисти мой календарь»: трейлер с датой релиза Warhammer 40,000: Dark Heresy приятно удивил игроков

Амбициозная партийная ролевая игра во вселенной мрачного будущего Warhammer 40,000: Dark Heresy от разработчиков из кипрской студии с российскими корнями Owlcat Games не заставит себя долго ждать.

Источник изображений: Owlcat Games

Источник изображений: Owlcat Games

Напомним, Warhammer 40,000: Dark Heresy была представлена прошлой весной и готовилась к релизу в 2027 году. На днях разработчики недвусмысленно намекнули, что игра выйдет либо в январе, либо в мае, либо в августе.

Как сообщила Owlcat Games, Warhammer 40,000: Dark Heresy поступит в продажу 28 января 2027 года для PC (Steam, EGS, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

Пользователи остались приятно удивлены столь скорым релизом и ожидают на выпуске легендарное количество багов. «Январь? Этого я никак не ожидал. Абеляр, расчисти мой календарь», — распорядился Trakkar.

Игроки Warhammer 40,000: Dark Heresy столкнутся с угрозой таинственной аномалии Тиран-Звезды, которая материализуется в небе без предупреждения и погружает в пучины безумия целые миры, уничтожая миллиарды людей.

Пользователям в роли аколита Инквизиции предстоит дать бой ереси в глубинах Каликсиcа, в том числе в рамках расследований — от незначительных до тех, что будут иметь последствия для всего сектора.

Обещают мрачную детективную историю, непростой моральный выбор, систему убеждений, пошаговые бои, озвучку диалогов и поддержку русского языка (текст). Закрытая бета-версия станет недоступна 7 января 2027 года.

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Теги: warhammer 40,000: dark heresy, owlcat games, ролевая игра
warhammer 40,000: dark heresy, owlcat games, ролевая игра
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