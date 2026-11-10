Двойная жизнь, полицейские облавы и запретная любовь: анонсирована Beholder 4

Серии антиутопических игр о жизни в тоталитарном государстве Beholder исполнилось десять лет. Американский издатель и разработчик с российскими корнями Alawar отпраздновал годовщину анонсом нового проекта.

Игрокам Beholder 4 (именно так называется проект) достанется роль перспективного и преданного государству молодого чиновника Министерства, который на самом деле работает на подполье. Анонсирующий трейлер прикреплён ниже.

Пользователям придётся вести двойную жизнь: балансировать между интересами двух сторон, подниматься по карьерной лестнице, красть документы и саботировать операции. Впрочем, иногда интересы героя могут оказаться выше фракционных.

Ключевой особенностью Beholder 4 станут полицейские обыски. Двойному агенту предстоит прятать следы второй жизни от нагрянувших в его дом правоохранителей. С каждым разом облавы будут становиться всё настойчивее.

Кроме того, в Beholder 4 найдётся место романтике. Главный герой сможет завести отношения с четырьмя разными девушками: у каждой свои убеждения (в том числе политические), желания и секреты.

«Строй опасные отношения по разные стороны баррикад и принимай решения, где у каждого выбора есть цена, а кнопки "поступить правильно" просто не существует», — предупреждают создатели Beholder 4.

Beholder 4 разрабатывается эксклюзивно для ПК (Steam) командой прошлогодней Beholder: Conductor. Сроков выхода нет. Заявлена поддержка 11 языков, включая русский (только текст).