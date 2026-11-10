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Нашумевшие ИИ-модели Kimi обучали в Китае на ИИ-чипах Nvidia, которых в Китае быть не должно

Китайская лаборатория искусственного интеллекта Moonshot получила доступ к самым передовым ИИ-ускорителям Nvidia. Их ввоз в страну до сих пор остаётся под запретом в Вашингтоне, но китайский разработчик сохраняет зависимость от этого оборудования, гласят поданные китайскому регулятору документы.

Источник изображения: Domaintechnik / unsplash.com

Источник изображения: Domaintechnik / unsplash.com

Разработчик одних из самых мощных ИИ-моделей Китая в августе подписал контракт на аренду 32 серверов Supermicro с графическими процессорами Nvidia B300 — самыми мощными ИИ-ускорителями на рынке. В онлайн-заявках указывается, что оценочная стоимость серверов составляет 432 млн юаней ($64,8 млн), и располагаются они в Китае, что указывает на нарушение санкций США, запрещающих их продажу в некоторые страны без лицензии. Наличие такой лицензии установить не удалось, да и вряд ли она существовала, но в Moonshot оспорили точность документов.

Американские власти обвиняли ИИ-лабораторию в том, что она обучала некоторые свои модели на ускорителях семейства, которые официально в Китай не поставляются. Moonshot, разработчик передовой модели Kimi K3, которая выступает почти на равных в ведущими предложениями американских Anthropic и OpenAI, в начале будущего года намерена выйти на биржу в Гонконге. Вашингтон уже несколько лет стремится ограничивать продажу передовых ИИ-ускорителей в Китай; власти США принимали меры к ликвидации сети контрабандистов, которая, по их сведениям, переправляла в страну оборудование Nvidia на миллиарды долларов.

Документы, с которыми удалось ознакомиться Bloomberg, включают два финансовых контракта, подписанных 4 августа владельцем серверов Lingmeixin (Beijing) Technology Co., и финансирующим покупку Beijing Zhongguancun Bank Co. По закону китайские компании обязаны предоставлять определённую информацию о финансовых контрактах в базу данных, которую ведёт кредитное агентство Народного банка Китая. Beijing Zhongguancun Bank предоставил их 6 августа, через два дня после подписания. Bloomberg 3 ноября направила Lingmeixin, Zhongguancun и Moonshot соответствующий запрос, и из доступных в базе документов упоминаний последней исчезли.

«В настоящее время у нас нет деловых отношений с Lingmeixin. Мы не участвовали и не санкционировали соответствующие соглашения о финансировании или гарантиях и не знали о них», — заявили в Moonshot. Подписавшие в августе соглашение компании «не являются клиентами Nvidia», заявил представитель производителя ускорителей. Supermicro «не ведёт дел с этими организациями» и «обязуется соблюдать все применимые законы и правила США об экспортном и реэкспортном контроле», подчеркнул производитель серверов.

Источник изображения: Geoffrey Moffett / unsplash.com

Источник изображения: Geoffrey Moffett / unsplash.com

Lingmeixin предоставила Zhongguancun двойное обеспечение по кредиту в 200 млн юаней ($30 млн) на покупку серверов: физическим залогом выступали серверы, а финансовым — выручка в размере 345,6 млн юаней ($51,81 млн), полученная по контракту на обслуживание с Beijing Dark Side of the Moon Technology Co., выступающей основным юрлицом Moonshot. В Lingmeixin и Zhongguancun комментариев под данному вопросу не предоставили. Каждый сервер по контракту оценивается в 13,5 млн юаней ($2 млн) — примерно на 350 % выше рыночной цены в США; наценка, вероятно, указывает на существование чёрного рынка из-за введённых Вашингтоном ограничений.

Приобретённое за счёт предоставленного финансирования оборудование предназначается для выполнения контракта на обслуживание с Moonshot, говорится в приложенной к договорам Lingmeixin записке. «Moonshot AI получает лишь право пользования вычислительными мощностями, но не приобретает права собственности на само оборудование», — подчёркивается в документах.

Lingmeixin выступает дистрибьютором БПЛА, в том числе продукции DJI и сопутствующего оборудования, говорится на сайте компании. Среди её партнёров значатся Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) и Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) — они находятся под экспортным контролем и финансовыми санкциями со стороны США. Lingmeixin, говорится в договорах, приобрела серверы о недавно созданной дочерней структуры компании Beijing Chunju Technology — каким образом и по какой цене та приобрела серверы Supermicro, в документах не уточняется. Beijing Chunju Technology специализируется на электронной коммерции, но расширила свою деятельность на сегмент ИИ.

Банк Zhongguancun был основан в 2017 году 11 публичными компаниями, он специализируется на поддержке технологических инноваций. Серверы, согласно документам, размещены к Цинъян на западе Китая. Он входит в число восьми национальных вычислительных центров и имеет близость к источникам доступной «зелёной» энергии. Китай переносит вычислительные мощности с востока на запад страны; крупнейшими вычислительными хабами обещают стать провинция Ганьсу и автономный район Внутренняя Монголия. В ближайшие пять лет суммарная мощность центров обработки данных в стране обещает удвоиться.

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Теги: ии, moonshot ai, сервер
ии, moonshot ai, сервер
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