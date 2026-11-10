RTX 5090 исчезает даже из готовых ПК в США — а в России такие системы стоят больше 1,1 млн рублей

Приобрести флагманскую видеокарту GeForce RTX 5090 становится всё сложнее, причём не только обычным пользователям. Сообщается, что с дефицитом столкнулись Lenovo и HP, из-за чего конфигурации их настольных компьютеров премиум-класса с флагманскими видеокартами Nvidia стали недоступны для заказа.

Проверка американских интернет-магазинов обоих производителей показала, что в продаже отсутствуют готовые конфигурации ПК, оснащённые флагманской видеокартой Nvidia. Проблема затронула не только сайты самих производителей — у ряда крупных розничных сетей видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 значатся как недоступные для покупки.

Яркий пример — компьютер HP OMEN MAX 45L. На сайте HP конфигурация с GeForce RTX 5090 оценена в $7999,99 — она включает процессор AMD Ryzen 9, 64 Гбайт оперативной памяти и накопители общим объёмом 4 Тбайт. Но на американском сайте производителя этот ПК значится как отсутствующий в наличии. Аналогичная ситуация наблюдается в американском интернет-магазине Lenovo — готовых ПК с GeForce RTX 5090 в продаже нет.

Сеть Best Buy продолжает предлагать различные конфигурации от независимых производителем ПК, таких как Skytech и CLX, и они доступны для заказа. Так, десктоп Skytech Tempest с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, 32 Гбайт оперативной памяти и видеокартой Nvidia GeForce RTX 5090 продаётся за $8999,99. Конфигурация Skytech Blaze 5 оценивается уже в $9379,99, а CLX SET с процессором AMD Ryzen 9 9900X3D — уже в $9849,99. С этой видеокартой есть компьютеры Skytech в сети Newegg по цене от $9299,99 до $9699,99. По-прежнему продаёт флагманские видеокарты Dell — в составе систем Alienware Area-51 дороже $10 000. Версия с процессором Intel Core Ultra 9 285K, 32 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 2 Тбайт, стоит $10 499,99; вариант с AMD Ryzen 9 9950X3D2, 64 Гбайт памяти и накопителем на 4 Тбайт — за $13 499,99.

Флагманская видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 хорошо подходит не только для игр, но и для профессиональных вычислительных задач: при наличии 32 Гбайт памяти GDDR7 она справляется с локальным запуском ИИ, 3D-рендерингом и другими ресурсоёмкими процессами. Nvidia до сих пор официально не подтверждала, что сняла RTX 5090, но приобрести её становится всё труднее. Даже в составе собранных ПК.

В России с доступностью RTX 5090 тоже всё непросто. В крупных отечественных розничных сетях готовые ПК с Nvidia GeForce RTX 5090 удалось обнаружить только на сайте DNS — самая недорогая модель предлагается по цене 1 144 999 руб., и для оформления заказа потребуется внести предоплату в размере 100 %.

Зато сама флагманская видеокарта пока остаётся доступной отдельно, но придётся раскошелиться. В том же DNS за неё придётся отдать от 459 999 руб., На сайте «Регард» минимальный ценник составляет 849 990 руб., а в «Онлайн трейд» модель Asus GeForce RTX 5090 ROG Astral Gaming OC 32G предлагается за 1 257 060 руб.