MSI представила флагманский 34-дюймовый монитор MEG X — Penta Tandem OLEC 5-го поколения, 360 Гц и встроенный ИИ-чип

Компания MSI раскрыла дополнительные подробности о своём флагманском игровом мониторе MEG X, впервые анонсированном на выставке CES 2026. Эта 34-дюймовая сверхширокоформатная новинка оснащена панелью QD-OLED пятого поколения и специализированным ИИ-процессором, способным анализировать игровой процесс без участия программного обеспечения на ПК.

В MEG X используется технология QD-OLED пятого поколения от Samsung Display с пятислойной структурой Penta Tandem. По заявлению MSI, это повышает светоотдачу на 30 %, а расположение субпикселей по схеме RGB Stripe уменьшает появление цветных ореолов и улучшает чёткость текста. Производитель также использует для матрицы покрытие DarkArmor Film, которое уменьшает характерный для QD-OLED красноватый или фиолетовый оттенок чёрного при внешнем освещении. Кроме того, MSI повысила твёрдость поверхности с 2H до 3H, что должно увеличить устойчивость к царапинам. Использование технологии OLED Anti-Flicker Pro призвано уменьшить мерцание при работе VRR, которое особенно заметно в тёмных сценах и при резких колебаниях частоты кадров.

Монитор MSI MEG X имеет формат 21:9 и поддерживает разрешение UWQHD (3440 × 1440 пикселей). Частота обновления экрана новинки составляет до 360 Гц. Для панели заявлены 99-процентный цветовой охват DCI-P3, 97-процентный Adobe RGB и 136-процентный sRGB.

Экран монитора имеет радиус кривизны 1800R, а также сертификаты VESA DisplayHDR True Black 500 и ClearMR 18000. Кроме того, заявлена поддержка технологии синхронизации изображения AMD FreeSync Premium Pro и совместимость с Nvidia G-Sync. Также доступен режим уменьшения размытия в движении Super Low Motion Blur (SLMB). Пиковая яркость дисплея составляет 1300 кд/м2.

Главная особенность MSI MEG X, отличающая его от других OLED-мониторов MSI, — наличие встроенного ИИ-процессора. Он анализирует изображение на экране и предоставляет игроку вспомогательные функции, не требуя установки дополнительного ПО на компьютер.

Например, функция AI Gauge распознаёт горизонтальные индикаторы здоровья или энергии в играх и отображает их состояние с помощью системы подсветки SpectrumBar+ на нижней рамке дисплея. Индикатор может, к примеру, начать мигать, если уровень здоровья падает ниже 30 %. Функция AI Vision+ улучшает видимость в тёмных сценах, а AI Crosshair автоматически меняет цвет прицела в зависимости от фона.

Также предусмотрены технологии AI Super Resolution для улучшения изображения с низким разрешением и AI Scene для автоматического подбора настроек дисплея в зависимости от типа отображаемого контента. Функция Glow Sync+ позволяет синхронизировать RGB-подсветку SpectrumBar+ с цветами, отображаемыми на экране. Ещё одна функция, Echo Vision, использует различные зоны подсветки для визуализации аудиоканалов.

В подставке и на задней панели монитора применяются алюминиевые элементы, а также реализован эффект «бесконечного зеркала». Предусмотрен датчик AI Care Sensor, который определяет присутствие пользователя и активирует механизмы защиты OLED-панели. По заявлению компании, датчик обрабатывает визуальную информацию локально. Данные не сохраняются и не передаются куда-либо ещё.

В оснащение монитора входят порт DisplayPort 2.1a (UHBR20, пропускная способность до 80 Гбит/с), два HDMI 2.1, а также USB-C с функцией зарядки на 98 Вт. На монитор предоставляется трёхлетняя гарантия производителя, в том числе от выгорания OLED-матрицы.

Согласно информации американского подразделения MSI, стоимость MEG X составит $1299,99. В Европе один из интернет-магазинов преждевременно «засветил» цену в 1536 евро. По данным европейской розницы, монитор может поступить в продажу в начале декабря 2026 года. В Японии новинка ожидается в конце ноября.