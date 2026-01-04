Сегодня 04 января 2026
MSI представит на CES 2026 флагманский м...
MSI представит на CES 2026 флагманский монитор MEG X с ИИ-помощниками геймеров

MSI объявила о пополнении флагманской линейки мониторов MEG моделью MEG X — игровым монитором с QD-OLED-панелью и поддержкой ИИ, который будет представлен на выставке CES 2026. MSI позиционирует новинку как монитор с функцией анализа отображаемого на экране контента, работающей на уровне дисплея, а не на базе поддержки отдельных игр.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

Монитор отслеживает происходящее на экране в реальном времени с возможностью доступа к помощи ИИ одним щелчком мыши. Согласно рекламному буклету, эту функцию рекомендуется использовать для одиночной игры или тренировок, но не онлайн-баталий с другими людьми.

В рекламных материалах перечислены следующие ИИ-функции MEG X AI Gaming:

  • AI Tracker: выделяет внутриигровых персонажей маркером на экране, отображаемым в виде наложения, которое помогает быстрее обнаружить цель.
  • AI Goggle: уменьшает воздействие эффектов типа светошумовой гранаты, сокращая время, в течение которого экран остается блеклым после яркой вспышки.
  • AI Vision+: адаптирует яркость в зависимости от сцены.
  • AI Scene: определяет, на что смотрит пользователь, и автоматически переключает режимы отображения.
  • AI Gauge: синхронизирует подсветку SpectrumBar монитора с внутриигровым статусом, отображаемым рядом с индикатором в стиле HUD.
  • AI Scope: увеличивает изображение целей для повышения точности, с опциональным отображением в стиле прибора ночного видения.

MSI также упоминает функцию AI Robot Lite, которая описывается как помощник для быстрых действий с монитором во время игры без использования рук, а также как инструмент быстрого доступа к настройкам и меню.

Полный перечень спецификаций MSI MEG X, как ожидается, будет представлен через несколько дней на CES 2026.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: msi, монитор, ces 2026
