MSI представит на CES 2026 флагманский монитор MEG X с ИИ-помощниками геймеров

MSI объявила о пополнении флагманской линейки мониторов MEG моделью MEG X — игровым монитором с QD-OLED-панелью и поддержкой ИИ, который будет представлен на выставке CES 2026. MSI позиционирует новинку как монитор с функцией анализа отображаемого на экране контента, работающей на уровне дисплея, а не на базе поддержки отдельных игр.

Монитор отслеживает происходящее на экране в реальном времени с возможностью доступа к помощи ИИ одним щелчком мыши. Согласно рекламному буклету, эту функцию рекомендуется использовать для одиночной игры или тренировок, но не онлайн-баталий с другими людьми.

В рекламных материалах перечислены следующие ИИ-функции MEG X AI Gaming:

AI Tracker: выделяет внутриигровых персонажей маркером на экране, отображаемым в виде наложения, которое помогает быстрее обнаружить цель.

AI Goggle: уменьшает воздействие эффектов типа светошумовой гранаты, сокращая время, в течение которого экран остается блеклым после яркой вспышки.

AI Vision+: адаптирует яркость в зависимости от сцены.

AI Scene: определяет, на что смотрит пользователь, и автоматически переключает режимы отображения.

AI Gauge: синхронизирует подсветку SpectrumBar монитора с внутриигровым статусом, отображаемым рядом с индикатором в стиле HUD.

AI Scope: увеличивает изображение целей для повышения точности, с опциональным отображением в стиле прибора ночного видения.

MSI также упоминает функцию AI Robot Lite, которая описывается как помощник для быстрых действий с монитором во время игры без использования рук, а также как инструмент быстрого доступа к настройкам и меню.

Полный перечень спецификаций MSI MEG X, как ожидается, будет представлен через несколько дней на CES 2026.