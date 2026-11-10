Nintendo закрыла брешь для взлома Switch 2 — хакеры вернулись к тому, с чего начинали

Вышедшее сегодня, 10 ноября, обновление 23.5.0 для Nintendo Switch 2 принесло с собой не только анонс долгожданной функции для цифрового магазина Nintendo eShop, но и плохие новости для взломщиков гибридной консоли.

Напомним, 22 октября энтузиасты успешно взломали Switch 2 с помощью эксплойта NS2JB. Метод использовал бреши в системе безопасности приложения SmileBASIC и системном программном обеспечении самой консоли.

Спустя неделю энтузиасты начали портировать эксклюзивы Switch 2 (Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Splatoon Raiders, Pokemon Pokopia, Fire Emblem: Fortune's Weave) на ПК и даже iPhone. Nintendo решила положить этому конец.

Как сообщил датамайнер OatmealDome, с выходом обновления 23.5.0 все эти уязвимости были устранены: создание дампов и модификация игр стали невозможны, за исключением редких игр на картриджах.

По словам OatmealDome, теперь возможности запуска пользовательского ПО на Switch 2 ограничиваются заложенными в саму игру функциями, то есть крайне скудны. Впрочем, хакеры, как и природа, рано или поздно всегда находят выход.

Закрытие уязвимостей стало возможным, так как они имели программный, а не аппаратный характер. В случае со Switch компании даже пришлось менять процесс производства, но от использования бреши офлайн это Nintendo не спасло.

Что касается списка изменений 23.5.0, то обновление включает поддержку системы цифровых подарков, которая, к сожалению многих, будет ограничена участниками семейных групп. Функция дебютирует 17 ноября на Switch и Switch 2.